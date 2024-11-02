就是打不贏！拓荒者吞對戰13連敗　雷霆開季強勢5連勝成西區霸主

記者杜奕君／綜合報導

開季在西區一支獨秀的奧克拉荷馬雷霆，2日作客踢館挑戰波特蘭拓荒者，雷霆不愧為拓荒者「天敵」，此戰當家球星吉爾吉斯-亞歷山大(Shai Gilgeous-Alexander)轟下30分、7籃板、6助攻，加上團隊共6人得分上雙優勢火力下，雷霆以137比114拿下勝利，除了開季5連勝不敗，還寫下對戰拓荒者「13連勝」。

拓荒者上次擊敗雷霆已經是2021年，本季雷霆搖身一變成為西區不敗龍頭，此戰踢館拓荒者主場更是火力全開，首節在吉爾吉斯-亞歷山大帶隊飆分情況下，順利取得13分的雙位數領先。

但拓荒者第2節團隊火力大爆發，單節投進7顆三分球狂轟44分，半場打完雙方戰成68平局面。

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不過第3節拓荒者又是攻勢斷電，單節僅有17分進帳，反觀雷霆則是持續發威，單節轟下38分再度拉開超過20分領先優勢，最終就以23分之差贏球。

雷霆一哥吉爾吉斯-亞歷山大此戰出賽不到29分鐘，就高效率18投12中砍下30分、7籃板、6助攻，至於威廉斯(Jalen Williams)則有22分、5籃板、4助攻、4抄截進帳。

主場慘敗的拓荒者方面，此戰雖然也有6人得分達雙位數，以葛蘭特(Jerami Grant)拿下17分最高。

▲雷霆威廉斯強勢切入拓荒者禁區。（圖／路透）