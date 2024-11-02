運動雲

>

就是打不贏！拓荒者吞對戰13連敗　雷霆開季強勢5連勝成西區霸主

記者杜奕君／綜合報導

開季在西區一支獨秀的奧克拉荷馬雷霆，2日作客踢館挑戰波特蘭拓荒者，雷霆不愧為拓荒者「天敵」，此戰當家球星吉爾吉斯-亞歷山大(Shai Gilgeous-Alexander)轟下30分、7籃板、6助攻，加上團隊共6人得分上雙優勢火力下，雷霆以137比114拿下勝利，除了開季5連勝不敗，還寫下對戰拓荒者「13連勝」。

拓荒者上次擊敗雷霆已經是2021年，本季雷霆搖身一變成為西區不敗龍頭，此戰踢館拓荒者主場更是火力全開，首節在吉爾吉斯-亞歷山大帶隊飆分情況下，順利取得13分的雙位數領先。

但拓荒者第2節團隊火力大爆發，單節投進7顆三分球狂轟44分，半場打完雙方戰成68平局面。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過第3節拓荒者又是攻勢斷電，單節僅有17分進帳，反觀雷霆則是持續發威，單節轟下38分再度拉開超過20分領先優勢，最終就以23分之差贏球。

雷霆一哥吉爾吉斯-亞歷山大此戰出賽不到29分鐘，就高效率18投12中砍下30分、7籃板、6助攻，至於威廉斯(Jalen Williams)則有22分、5籃板、4助攻、4抄截進帳。

主場慘敗的拓荒者方面，此戰雖然也有6人得分達雙位數，以葛蘭特(Jerami Grant)拿下17分最高。

▲雷霆威廉斯。（圖／路透）

▲雷霆威廉斯強勢切入拓荒者禁區。（圖／路透）

關鍵字： NBA吉爾吉斯-亞歷山大雷霆拓荒者Shai Gilgeous-Alexander

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

戴維斯狂轟38分、詹皇27分10助攻　湖人擊退暴龍終止2連敗

戴維斯狂轟38分、詹皇27分10助攻　湖人擊退暴龍終止2連敗

離譜！前隊友威廉斯發狂亂撞成插曲！　坦圖狂轟32分11籃板獵黃蜂

離譜！前隊友威廉斯發狂亂撞成插曲！　坦圖狂轟32分11籃板獵黃蜂

「休賽季之王」西蒙斯差點大三元　籃網主場捕獵公牛勇奪2連勝

「休賽季之王」西蒙斯差點大三元　籃網主場捕獵公牛勇奪2連勝

NBA本季不敗最強勁旅是它！　騎士開季狂掃6連勝

NBA本季不敗最強勁旅是它！　騎士開季狂掃6連勝

學生運動員生涯發展教育知能計畫　文姿云回母校分享

學生運動員生涯發展教育知能計畫　文姿云回母校分享

哈里斯復仇記！　活塞隔2798天終於攻破七六人主場

哈里斯復仇記！　活塞隔2798天終於攻破七六人主場

不當幻神變身「巫師王」　普爾飆24分9助攻主場射下老鷹

不當幻神變身「巫師王」　普爾飆24分9助攻主場射下老鷹

西亞卡姆延長賽飆致勝三分彈　賞王者塞爾提克本季首敗

西亞卡姆延長賽飆致勝三分彈　賞王者塞爾提克本季首敗

被約基奇打到「眼眶骨折」　暴龍王牌巴恩斯悲情休兵3周

被約基奇打到「眼眶骨折」　暴龍王牌巴恩斯悲情休兵3周

快訊／富邦勇士狀元倒下！　莫巴耶腳傷將休兵6周

快訊／富邦勇士狀元倒下！　莫巴耶腳傷將休兵6周

熱門新聞

勇士機會來了？字母哥恐請求交易　美媒曝他偏好兩新東家

台捷交流賽首戰先發出爐！林立開路、吉力吉撈4棒

三振大谷翔平！捷克投手大紅：好光榮　總統接見被點名

大谷翔平帶老婆、愛犬現身封王遊行　秀英文感謝球迷

百萬象迷齊聚台中！　中信兄弟封王遊行路線出爐

幫助中華隊準備12強　捷克公布明天首戰先發投手

讀者回應

﻿

熱門新聞

1勇士機會來了？字母哥恐請求交易

2台捷交流賽首戰先發出爐！

3三振大谷翔平！捷克投手：好光榮

4大谷帶老婆、愛犬封王遊行　秀英文感謝

5百萬象迷聚台中！　兄弟封王遊行

最新新聞

1樂天日籍教練全留　職務要再討論

2麥寮獲8千萬補助硬體升級拚隊史最佳

3麥卡倫、瓊斯受傷 主帥：幸好不是整季

4台捷交流賽首戰先發出爐！

5退休有雕像？ 杜蘭特：我不符合

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

中職不滿大巨蛋場次減少　體育局籲「運動賽事優先」

大谷邀裁判做《七龍珠》動作　他舉手發現「被釣中」急逃離

絕處逢生！洋基火力大爆發　世界大賽11:4痛宰道奇續命

曾效力味全龍「盼再回到中職打球」　川崎宗則向球迷問好：台灣我愛你

邊荷律來台第1年就拋彩帶 突被隊友綑綁...掙脫森77

家寧走鐘獎後台哽咽認情變！　薔薔安慰：妳的光在自己身上

西區國門打造經濟核心　換屋置產首選「興洋君冠」

劉德華終於來了！隔11年攻蛋　遇颱風攪局笑喊「這就是天意」

颱風天買晚餐遭電線桿重砸亡　騎士遺體相驗...母、妹忍悲現身

星宇航空落地狂晃彈跳　機翼險砸地急拉升重飛
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366