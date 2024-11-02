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林志傑退役誰接班？　「光哥」李逸驊點名：胡瓏貿個性很像

▲富邦勇士莫巴耶、林志傑。（圖／PLG職籃提供）

▲富邦勇士林志傑可能在本季結束後退役。（圖／PLG職籃提供）

記者杜奕君／新北報導

台籃當代傳奇球星「野獸」林志傑，傳出可能在本季結束後，正式高掛球鞋退役，過往在中華隊時期也曾帶過林志傑多年，現任TPBL職籃新北中信特攻總教練「光哥」李逸驊就表示，「林志傑的大轉身技術，讓人印象非常深刻，至於現役球員中，可能只有高雄全家海神的本土王牌胡瓏貿，和林志傑個性最像。」

隸屬PLG職籃台北富邦勇士的42歲老將林志傑，日前透露可能在本季結束後正式退休，引發外界熱議討論。

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今日隨特攻迎接主場開幕首戰，特攻主帥李逸驊談及此事時表示，「蠻可惜的，但球員總有一天會面臨這個階段，要培養出這樣的球員不容易，林志傑要退休真的蠻可惜。」

▲國王林書豪、海神胡瓏貿，高雄市長陳其邁。（圖／TPBL職籃提供）

▲海神胡瓏貿被光哥點名和林志傑個性最像。（圖／TPBL職籃提供）

過去在SBL聯賽時期，李逸驊率領的裕隆也曾和林志傑所屬的台啤多次交鋒，光哥表示，「林志傑最著名的就是他的大轉身，但就算你知道他能做什麼，他還是能用後仰跳投取分。」

被問到當代球員是否有和林志傑神似球員，李逸驊表示，「林志傑打球就是非常兇悍，現今的球員中，可能只有胡瓏貿個性和他一樣。」

▲特攻主帥李逸驊認為當代球員中，胡瓏貿和林志傑個性最像。（圖／中信特攻提供）

▲特攻主帥李逸驊認為當代球員中，胡瓏貿和林志傑個性最像。（圖／中信特攻提供）

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