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中信特攻主場開幕戰狂吸4979人　「衝電樂園」全新登場

▲新北中信特攻主場開幕周，全新「衝電樂園」登場。（圖／特攻提供）

▲新北中信特攻主場開幕周，全新「衝電樂園」登場。（圖／特攻提供）

記者杜奕君／新北報導

TPBL職籃新北中信特攻2日迎接主場開幕周賽事，開幕戰在4979位球迷入場觀戰下，特攻軍團克服上半場最多18分落後，最終107比97逆轉擊敗高雄全家海神。此戰特攻在新莊主場打造「衝電樂園」吸引不少親子球迷到場，享受球賽歡樂時刻。

新球季的「特攻基地」沒有極限，全新升級為「衝電樂園」！4.5米高的中信特攻吉祥物「Thunder 桑德」初亮相，以及「桑德之家」曝光桑德私下生活空間，吸引許多球迷朋友前往打卡、踩點。樂園中少不了的歡樂遊行派對「FUN電遊行」，由桑德、台灣人壽吉祥物「阿龍」、啦啦隊女孩Passion Sisters及「紅鼻子劇團」一起在「衝電樂園」內遊行，還有特別演出，遊行現場更發放限量桑德氣球、桑德造型紙帽，吸引許多大朋友、小朋友參與遊行同樂！

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「衝電樂園」內之「SHOWTIME小舞台」也有滿滿的表演活動，包含中信特攻與「中國信託反毒教育基金會」共同邀請到「如果兒童劇團」，為大家帶來「兒童反毒劇」；以及中信特攻與「新北市立圖書館」和「閱讀全壘打」合作推出的「閱讀全壘打說故事」活動，不只小朋友看得目不轉睛，家長們也認為球團推出寓教於樂的活動別具意義。明天「衝電樂園」也會為大家帶來不一樣的精彩故事，大小線人們千萬別錯過囉！

▲新北中信特攻主場開幕周，全新「衝電樂園」登場。（圖／特攻提供）

帶著二位小朋友來到「衝電樂園」的一對年輕爸媽，表示結婚前就會來特攻主場約會，晉升為新手爸媽後，很開心可以帶小朋友一起來球場：「特攻近幾年將主場打造得非常適合我們親子族群，尤其假日不知道要帶小朋友去哪裡玩的時候，特攻若有主場比賽就一定會列為我們的首選，有氣墊遊戲區、手作教室，今年還增加了樂園遊行、劇團表演及說故事時間等等，真的可以讓小朋友好好放電，爸媽就可以趁機休息一下，享受球賽。」

新北中信特攻籃球隊以美國緝毒局（Drug Enforcement Administration）的縮寫”DEA”作為隊名，宣示「反毒」為球隊核心理念，希望透過籃球運動的熱血正能量，獲得更多年輕族群支持，幫助年輕學子培養良好的運動習慣，降低接觸毒品的風險。這個結合體育與反毒教育的理念獲得「乙禾生醫」認同與支持。

在今日中信特攻的主場開幕戰邀請500名學生到新莊體育館觀看球賽，並參觀「中國信託反毒教育基金會」攤位，認識毒品帶來的危害、避免誤觸毒品陷阱。在賽訓之餘，新北中信特攻將持續深入校園推廣籃球運動及反毒教育，也歡迎企業團體共襄盛舉，一同為下一代的未來努力！

▲新北中信特攻主場開幕周，全新「衝電樂園」登場。（圖／特攻提供）
 

關鍵字： 新北中信特攻TPBL衝電樂園台籃

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