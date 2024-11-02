TPBL開季爐主對決　攻城獅高國豪17分6助攻賞戰神開季3連敗

▲攻城獅一哥高國豪領軍搶下開季首勝。（圖／TPBL提供）

記者杜奕君／綜合報導

開季同樣處於2連敗低潮的新竹攻城獅、台北台新戰神2日交鋒，戰神迎接本季主場開幕首戰，和平館吸引4219人進場，兩軍一路纏鬥情況下，攻城獅靠著克拉砍下22分，本土一哥高國豪17分、6助攻、3抄截，最終攻城獅79比76驚險擊敗戰神，搶下隊史TPBL職籃首勝，戰神則是苦吞開季3連敗。

兩支本季都尚未勝場開胡的隊伍交手，戰神主場開幕首戰共有4219位球迷進場觀戰，但首節地主球隊卻是呈現進攻大當機局面，讓攻城獅單節打出31比11大幅領先。

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▲戰神丁聖儒拿下16分，但球隊仍輸掉主場開幕戰。（圖／TPBL提供）

隨後戰神持續追趕，反觀風城軍團則是進攻荒腔走板，「單節8分」讓戰神半場打完追到僅5分落後。

下半場兩軍呈現拉鋸，決勝期曹薫襄飆進高難度正面打板三分球，追到僅1分差，但隨後攻城獅克拉關鍵兩罰俱中，戰神最後一擊曹薫襄無法投進追平關鍵球，最終攻城獅就以3分之差險勝。

▲戰神主場開幕戰，吸引4219人進場觀戰。（圖／TPBL提供）

此戰攻城獅全場以克拉拿下22分、9籃板最佳，本土則以高國豪17分、4籃板、6助攻、3抄截最佳，米克獅15分、12籃板。

苦吞開季3連敗的戰神，全場以主控丁聖儒拿下16分、3籃板、4助攻、2抄截最佳，陳文宏13分、8籃板，3名洋將表現平平，以奧利佛12分、13籃板最佳。

▲戰神啦啦隊開場表演展現熱力。（圖／TPBL提供）