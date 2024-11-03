快訊／台籃「噴射機」張宗憲大復活　轟本季新高17分斷特攻2連勝

▲夢想家「噴射機」張宗憲攻下賽季個人新高17分，斬斷特攻2連勝。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／綜合報導

近期打出2連勝氣勢正旺的新北中信特攻，3日在主場迎戰賽前同為2勝1敗的福爾摩沙夢想家，此戰夢想家靠著「噴射機」張宗憲砍下賽季個人新高17分，加上霍爾曼23分、10籃板、5助攻，最終夢想家以89比82贏球攻破特攻主場，也斬斷對手近期2連勝。

開賽地主特攻就靠著先發主控魏嘉豪連拿6分，加上洋將浩勝、捷翼都有所建樹，打出不錯開局氣勢。但夢想家主力射手貝奇隨後開始發威，單節三分球4投3中獨拿9分，加上張宗憲、馬建豪各有5分進帳，首節打完夢想家以30比26小幅領先。

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第2節夢想家率先打出8比0攻勢，將領先擴大來到12分，隨後夢想家內線支柱高柏鎧頻頻上演「火鍋秀」，讓地主特攻團隊攻勢頻頻受阻，浩勝半場終了前補進關鍵兩分，但夢想家上半場結束仍以49比41持續領先。

下半場開打後，第3節夢想家馬建豪、高柏鎧連續衝擊特攻禁區，隨後盧冠良又補上三分冷箭，一波7比0猛攻，領先瞬間擴大來到15分之多。

▲特攻捷翼此戰依舊拿下全隊最高19分。（圖／TPBL職籃提供）

隨後「噴射機」張宗憲持續搶分，3節就進帳17分的優勢火力，讓夢想家3節打完穩住69比59的雙位數領先。

但末節開打後，夢想家禁區支柱高柏鎧吞下個人第5犯只能暫時退場，不過霍爾曼仍頂著球隊內線一片天，不過特攻也靠捷翼單打嘗試追分。

不過夢想家靠著霍爾曼禁區單臂重扣再度點燃氣勢，簡浩補上三分冷箭，終場前7分24秒，夢想家拉開79比62大幅領先。

特攻雖然靠著黃泓瀚連拿8分嘗試縮小落後，終場前56.3秒追到8分差，隨後黃泓瀚再度飛身切入拿下兩分，但終場前24.1秒霍爾曼禁區再度建功，為夢想家鎖住勝果，最終夢想家就以7分之差收勝。

夢想家全場以霍爾曼拿下23分、10籃板、5助攻，張宗憲17分、2抄截，馬建豪14分、4助攻，貝奇12分、12籃板、2抄截。

特攻方面，捷翼替補貢獻全隊最高19分，浩勝16分、17籃板，黃泓瀚則拿下本土最高10分。

▲中職中信兄弟球星周思齊今日也到場力挺特攻。（圖／TPBL職籃提供）