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綠衫軍「雙槍少一槍」不怕　坦圖轟29分7籃板連兩戰捕黃蜂

記者杜奕君／綜合報導

昨日才剛剛與夏洛特黃蜂在末節打出衝突激情火花並順利贏球，波士頓塞爾提克3日又在客場與黃蜂進行「背靠背」對決，綠衫軍即便明星雙槍之一的布朗(Jaylen Brown)，因為左髖屈肌緊繃缺陣，但另一員大將坦圖(Jayson Tatum)全場繳出29分、7籃板、3助攻領軍，最終塞爾提克以113比103贏球拿下近期2連勝。

2日在末節連番衝突下，塞爾提克最終以15分之差客場擊敗黃蜂順利止敗，今日兩軍再度交手，塞爾提克雙星之一的布朗因傷缺陣，但綠衫軍仍展現衛冕軍的強大陣容深度，開賽首節就打出38比24領先優勢，上半場更以68比50強壓地主黃蜂。

不過黃蜂在下半場逐漸回神，明星主控「球三弟」博爾(LaMelo Ball)率隊反擊，利用對手第3節僅拿17分，攻勢稍稍斷電狀況下，追到11分落後。

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不過末節塞爾提克重新上緊發條，除了坦圖有所發揮，替補控衛普理查德(Payton Pritchard)、懷特(Derrick White)外線連發穩住戰果，最終綠衫軍以10分之差收勝，連兩天攻破黃蜂主場喜迎2連勝。

此戰塞爾提克共5人得分達雙位數，除了坦圖拿下29分、7籃板、3助攻外，普理查德投進6顆三分球進帳22分，懷特18分、8籃板、2阻攻，此戰站上先發的科爾內特(Luke Kornet)繳出百分百命中率拿下19分、4籃板、3助攻、2阻攻表現出色。

連續兩戰敗給衛冕軍的黃蜂方面，主控博爾26投15中砍下全場最高36分，另有4籃板、6助攻、3抄截，開幕戰傷退的二年級主力前鋒米勒(Brandon Miller)在休兵4場後傷癒復出，全場18投6中拿下16分、4籃板、6助攻、2抄截、1阻攻。

塞爾提克贏球後戰績6勝1敗，在東區僅次於開季6連勝的克里夫蘭騎士，至於黃蜂則是2勝4敗。

▲塞爾提克坦圖轟下29分、7籃板，連兩天擊敗黃蜂。（圖／路透）

▲塞爾提克坦圖轟下29分、7籃板，領軍連兩天擊敗黃蜂。（圖／路透）

關鍵字： NBA塞爾提克坦圖黃蜂博爾Jayson Tatum

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