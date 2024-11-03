灰熊莫蘭特18分12助攻領軍奪勝　七六人開季5戰慘吞4敗

記者杜奕君／綜合報導

開季狀態慘澹的費城七六人，3日在主場迎戰曼菲斯灰熊，此戰灰熊團隊火力兇猛，全隊共7人得分達雙位數，明星主控莫蘭特(Ja Morant)全場繳出18分、6籃板、12助攻，小傑克森(Jaren Jackson Jr.)砍下全場最高27分帶動下，灰熊124比107喜迎2連勝，七六人則是苦吞近5戰內第4敗。

七六人在2024-25賽季開打後，遭遇嚴峻傷兵問題，包括頭號王牌「大帝」恩比德(Joel Embiid)以及休賽季重金網羅的喬治(Paul George)，都因膝傷持續缺陣，也讓球隊僅能靠著主控馬克西(Tyrese Maxey)苦撐。

此戰開賽七六人展現不錯氣勢，靠著馬克西以及烏布瑞(Kelly Oubre Jr.)攜手出擊，首節還取得28比24領先。

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不過灰熊自第2節開始吹起反撲號角，在主控莫蘭特有效穿針引線下，加上長人小傑克森有效發揮，灰熊逐步拉開領先優勢，半場結束以59比52領先。

第3節灰熊持續擴大領先優勢，團隊多點開花下，領先順利突破雙位數，反觀七六人僅能靠著馬克西零星火力回擊，最終灰熊就以17分之差帶走勝利。

灰熊全場7人得分上雙，小傑克森砍下全場最高27分外帶6籃板、3抄截、2阻攻，莫蘭特18分、6籃板、12助攻、2抄截，新秀周志豪拿下10分、10籃板，不僅連3戰得分上雙，更寫下生涯首度「雙10」數據表現。

開季5戰苦吞4敗的七六人方面，馬克西拿下23分、6助攻、3抄截，新秀控衛麥肯(Jared McCain)拿下新高19分。

▲灰熊莫蘭特砍下18分、12助攻，領軍攻破七六人主場。（圖／路透）