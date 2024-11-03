4連敗！戰神王律翔關鍵一擊失手　許皓程力挺：他的選擇是對的

▲戰神開季4連敗，總教練許皓程仍給予子弟兵正面鼓勵。（圖／TPBL提供）

記者杜奕君／台北報導

台北台新戰神3日在主場搞砸前3節打完13分領先優勢，末節遭對手台啤永豐雲豹打出34比17猛烈反擊，戰神在最後關頭落後兩分情況下，總教練許皓程派上射手王律翔，他在底線出手三分球嘗試逆轉未果。賽後許皓程表示，「既然空檔出來了他就投，只是沒有進，我還是會給球員信心，他做的選擇是對的。」

前3節打完還手握多達13分領先，眼看就要在主場風光終止開季3連敗，戰神卻在末節出現大崩盤，遭對手雲豹海灌34分，最終以4分之差飲恨輸球。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過此戰最後關鍵時刻，戰神以78比80落後情況下，整場出賽時間僅有5分43秒的王律翔被派上場，並執行關鍵一擊，但底線三分出手未能命中，也讓戰神只能再度啟用犯規戰術，而雲豹克羅馬兩罰俱中，最終就以82比78寫下驚奇逆轉勝。

賽後被問到這個關鍵時刻，選擇換上王律翔以及他的三分球出手選擇時，戰神主帥許皓程表示，「那時候需要一個射手，落後兩分情況下，要做的是先取兩分再防守。」

不過許皓程強調，「既然空檔出來了他就投，只是沒有進，我還是會給球員信心，王律翔做的選擇是對的！」

許皓程也表示，「還是要給團隊好的評價，防守的執行面非常好，但還是會有單節大量失分的情形，我們要找到4節穩定運作的模式。希望這場就是谷底反彈，成功不是像洗衣機one touch，但只要小細節日復一日修正好，(贏球)那一天總會來的。」