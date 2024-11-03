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快訊／神助攻！高錦瑋領軍雲豹大逆轉　賞戰神開季4連敗

▲戰神丁聖儒、雲豹高錦瑋。（圖／TPBL職籃提供）

▲雲豹靠著高錦瑋致勝助攻，上演大逆轉贏得本季首勝。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／台北報導

開季苦吞3連敗一勝難求的台北台新戰神，3日在主場迎戰開幕戰同樣吞敗，本季尚未勝場開張的台啤永豐雲豹，戰神一路手握雙位數領先，眼看就要在主場拿下本季首勝，但雲豹末節上演大逆轉，當家主控高錦瑋送出致勝助攻，領軍雲豹以82比78逆轉贏得本季首勝，戰神則苦吞開季4連敗。

開賽兩隊進攻狀態都呈現低迷，戰神攻勢較為平均，但雲豹則有主控高錦瑋開啟飆分模式，靠著高錦瑋快攻切入外加壓哨中距離得手，單節進帳10分，首節打完雲豹取得21比19領先。

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但第2節戰神一波15比4攻勢，「碰碰」陳冠全拋射得手後，戰神取得34比25領先優勢，半場打完戰神就以40比30壓制雲豹取得領先。

不過第3節雲豹開啟反撲，高錦瑋、林信寬兩名新世代戰將頻頻搶攻，讓雲豹追成44比48，但隨後戰神在3節打完仍擴大來到13分領先。

末節雲豹一度嘗試以威廉斯、阿修羅的「雙塔」陣型出擊，一度將落後縮小至4分，不過戰神穩住陣腳連拿5分。終場前3分13秒，戰神選秀狀元雷蒙恩飆進三分彈，但威廉斯先是禁區3分打，隨後林信寬又是底線三分彈命中，終場前2分6秒克羅馬把握對手失誤快攻上籃曲分，雙方再度戰成73平。

戰神暫停後先由主控丁聖儒拿下兩分，但隨後雲豹克羅馬籃下擺進追平，終場前34.9秒高錦瑋切入找到威廉斯雙手爆扣，雲豹逆轉取得領先。

戰神奧利佛關鍵時刻出現要命走步違例，高錦瑋在終場前18.8秒頂住壓力兩罰俱中，雲豹逆轉4分超前。終場前15.5秒，戰神米勒飆進底線三分彈追到1分差，戰神啟用犯規戰術，克羅馬終場前13秒兩罰一中，但戰神王律翔逆轉三分彈未能命中，克羅馬兩罰命中奠定勝果，最終雲豹就以82比78逆轉贏球。

雲豹全場以高錦瑋拿下19分、6籃板、8助攻最佳，林信寬19分、4籃板，威廉斯17分、13籃板，克羅馬也有14分、6籃板、4助攻、4抄截。

苦吞開季4連敗的戰神方面，此戰以奧利佛的22分、12籃板，米勒12分、8籃板，本土則以丁聖儒11分、8籃板、8助攻最佳。

▲戰神丁聖儒、雲豹高錦瑋。（圖／TPBL職籃提供）

▲戰神搞砸雙位數領先優勢，苦吞開季4連敗。（圖／TPBL職籃提供）

關鍵字： 高錦瑋林信寬雲豹戰神4連敗丁聖儒台籃TPBL

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