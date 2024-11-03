開鍘！特攻洋將要換了　劉志威預告明天有人領機票

▲新北中信特攻確定將在明天做出洋將更換。（圖／TPBL職籃提供，下圖同）

記者杜奕君／綜合報導

新北中信特攻3日在主場遭福爾摩沙夢想家斬斷2連勝，開季至今幾名新洋將的磨合狀況不佳問題，也再度浮上檯面。根據球團總經理劉志威透露，洋將確定會做出更換，預計明天就會公布，確定將有洋將「領機票」，至於新洋將將是美籍白人後衛。

開季至今4戰打出2勝2敗，特攻雖然帳面成績不差，但本季洋將除了原有的克力斯之外，其餘包括浩勝、葛瑞飛、銳尼以及捷翼都是新面孔，也讓團隊土洋整合成為閃電軍團最大課題。

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昨日特攻主力射手謝亞軒就透露，「目前和幾名新洋將的配合確實還不到位，球賽整體內容也確實不及格。」

今日特攻以7分之差敗給夢想家，賽後球隊總經理劉志威透露，確定將在洋將陣容進行更換，預計明天就會宣布，但人選暫時不透露，只能說是前場球員。

開季前4戰，特攻僅有前鋒葛瑞飛全數上場，場均可攻下16分、11.8籃板，中鋒浩勝則是出賽3場，平均17.7分、16.3籃板，至於後衛捷翼表現則是最為優異，3戰平均轟下24分、3.7助攻。前鋒銳尼則是場均12.5分。

根據劉志威說法，特攻新洋將在本周二就將抵台，加上聯盟在11月賽程較少，因此新洋將可以利用時間和球隊進行磨合。