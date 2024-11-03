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休賽季減重7公斤　丁聖儒好狀態扛戰神主控大旗

▲戰神丁聖儒、雲豹高錦瑋。（圖／TPBL職籃提供）

▲丁聖儒休賽季減重7到8公斤，希望以更好狀態扛起球隊主控。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／台北報導

台北台新戰神本季選擇以丁聖儒擔任球隊先發主控，雖然開季苦吞4連敗，不過「丁丁」個人表現相當亮眼，也成為戰神本土最大亮點。丁聖儒透露，「休賽季特別減重了7公斤，希望好好照顧自己的身體，整體速度確實提升了不少。」

上季主力後衛林秉聖離隊，戰神開季並未啟用單打能力出色的曹薰襄擔任先發主控，而是由小跑車丁聖儒扛起球隊後場大旗。

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丁聖儒透露，「休賽季自己特別控制飲食，瘦了大約7到8公斤，瘦下來後速度提升蠻多，還好對抗性沒有掉太多，因為上季自己有點傷勢，因此決定好好照顧自己的身體。」

今日對上同樣是矮小快速的台啤永豐雲豹主控高錦瑋，丁聖儒則說，「高錦瑋很有天份，自己就是盡力幫助球隊贏球，沒有太多競爭想法，對方也在末節打得很好，自己還要再努力。」

談到球隊開季苦吞4連敗墊底，丁聖儒則說，「大家都盡力了，但還有很多細節需要修正，4戰打下來團隊得分都很低，三分球命中率應該也是全聯盟最低，另外也缺乏一個能在禁區打爛仗的球員。」

丁聖儒開季至今平均出賽將近33分鐘，場均攻下12.5分、4.5籃板、5.5助攻、1.1抄截。

▲戰神丁聖儒、雲豹高錦瑋。（圖／TPBL職籃提供）

▲戰神開季苦吞4連敗。（圖／TPBL職籃提供）

關鍵字： 丁聖儒台北台新戰神TPBL台籃

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