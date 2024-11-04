真相只有一個！　中信特攻新洋將柯南加盟、浩勝遭釋出

▲中信特攻新洋將柯南加盟。（圖／中信特攻提供）

記者杜奕君／綜合報導

台灣職業籃球大聯盟（TPBL）賽季開打，新北中信特攻目前已進行4場賽事，戰績2勝2敗。中信特攻球團為提升團隊競爭力，今日（4日）宣佈外援戰力調整，與中鋒「浩勝」（Chevez Goodwin）解約，簽下美國籍的後衛「柯南」（Conner Frankamp），柯南將於明日（5日）抵達臺灣，投入特務軍團訓練！

29歲的美國籍後衛柯南，選擇背號33號，身高185公分、體重77公斤，大學生涯都在NCAA一級男子籃球錦標賽征戰，2018 年開始在歐洲展開職業生涯，包含希臘籃球甲級聯賽（HEBA A1）及土耳其籃球超級聯賽（BSL），還有歐洲首屈一指的西班牙甲級聯賽（Liga ACB）數年經驗。

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中信特攻球團總經理劉志威，非常看好柯南的表現，「目前球隊在韋翰尚未歸隊時，仍需要強化組織能力，柯南在歐洲有很好的雙能衛實力，再加上穩定的外線，相信能勝任不同階段特攻的需求，後續洋將還是會陸續調整。」



中信特攻於開季4戰中取得2勝2敗成績，團隊整體評估後，決議與浩勝解約，謝謝浩勝對團隊的努力與付出。目前特攻外援戰力包含前鋒銳尼（Raynere Thornton）、中鋒葛瑞飛（Bryan Griffin）、後衛捷翼（James Eads），還有資深特務－中鋒克力斯（Kristijan Krajina），相信在柯南加盟之後，能將特攻優勢發揮極致。

柯南也非常期待披上黃衫奮戰，「很開心可以加入中信特攻，我已經迫不及待認識新隊友，也準備好投入訓練，我會盡全力幫助球隊拿下勝利！」

▲浩勝遭到解約。（圖／中信特攻提供）

