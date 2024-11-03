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PLG開季最強！　盧峻翔飆26分領航猿3連勝戰績獨走

▲領航猿盧峻翔。（圖／PLG職籃提供）

▲領航猿盧峻翔轟下26分，領軍開季3連勝。（圖／PLG職籃提供）

記者杜奕君／綜合報導

PLG職籃桃園璞園領航猿新賽季主場開幕周，面對來訪的台南台鋼獵鷹，領航猿一哥盧峻翔「放膽飛」攻下全場最高26分，加上洋將葛拉漢（Treveon Graham）演出雙十，繳出21分、12籃板成績單，終場以104比92射下獵鷹，笑納主場二連勝，也寫下開季三連勝。

盧峻翔首節摘9分，助隊克服小亂流，布依德（Julian Boyd）也延續前場好手感，單節挹注8分，外帶一記雙手暴扣，再度嗨翻場邊橙客，領航猿接連上演美技，關達祐突破對手防線，帥氣上籃。儘管團隊外線遭對手封鎖，但很快在籃下另闢戰場，上半場結束，兩分球命中率達6成6，領航猿以54比45取得領先，半場數據以盧峻翔攻下14分、3籃板為全隊最佳，次佳是布依德為13分與3籃板表現。

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易籃後，領航猿第三節點點開花，逐漸拉開分差，最多一度達22分差，但末節再度遭遇台鋼飛雷神「氣流」攻擊，僅剩個位數分差，盧峻翔此時跳出來穩定軍心，率隊鎖定勝利，盧峻翔全場20投10中，攻下26分與4籃板、3助攻，團隊兩分球也命中率來到六成，都是此役獲勝關鍵。

總教練卡米諾斯（Iurgi Caminos）表示，台鋼獵鷹是一支堅強隊伍，賽事尾聲仍然不好打，對手兩大洋將都很拚，他們這場贏球關鍵依舊是從防守改變做起，至於背靠背出賽，卡總認為要歸功給體能教練劉年傑，休賽季時為球員打造專屬菜單，盧峻翔也感謝體能教練「我們感情很好，早上甚至一起跑步！」至於開賽三連勝關鍵，盧峻翔認為是「團隊籃球」，經過三年磨合，大家默契越來越好，相信外界也有感受到他們的進步。

盧峻翔賽後接受轉播單位訪問時，特別感謝進場球迷，也強調會回報好看的球賽給球迷朋友們，領航猿全體球員賽後特地留下來跟第一排球迷朋友們擊掌，一同慶祝三連勝。

▲領航猿盧峻翔。（圖／PLG職籃提供）

▲領航猿開季表現亮眼，戰績在全聯盟獨走。（圖／PLG職籃提供）

關鍵字： PLG領航猿盧峻翔台籃

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