快訊／中華男籃15人名單公佈　高國豪再度落選　PLG職籃僅1人上榜

▲高國豪此次再度無緣中華男籃。（圖／TPBL提供）

記者杜奕君／台北報導

中華男籃15人名單4日正式公佈，其中旅外球員共有7人，包括陳盈駿、林庭謙、劉錚、林秉聖以及游艾喆、阿巴西、曾翔鈞，至於台灣職籃方面，TPBL職籃入選7人，PLG職籃則僅有周桂羽1人入選。值得一提的是，人氣後衛高國豪此次再度落選，新北國王防守大鎖李愷諺則因為半月板傷勢退出。

本次中華男籃15人國手名單如下：

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陳盈駿(北京首鋼)、游艾喆(滋賀湖泊)、高錦瑋(台啤永豐雲豹)、林俊吉(福爾摩沙夢想家)、林庭謙(天津榮鋼先行者)、林秉聖(浙江廣廈)、劉錚(上海大鯊魚)、阿巴西(秋田北部喜悅)、周桂羽(台北富邦勇士)、馬建豪(福爾摩沙夢想家)、胡瓏貿(高雄全家海神)、蘇士軒(新北國王)、陳冠全(台北台新戰神)、曾祥鈞(名古屋戰鷹)、高柏鎧(福爾摩沙夢想家)。

▲中華男籃此次15人名單正式公佈。（圖／籃協提供）

籃協副秘書長張承中透露，「李愷諺10月29日因為膝蓋半月板受傷退出，31日選訓委員會決議建議兩位選手，昨日(11月3日)教練決定游艾喆。」

但此次名單中，除了以陳盈駿為首的7名旅外戰將外，台灣雙職籃聯盟中，TPBL職籃共有多達7名好手入選，反觀PLG職籃則僅有周桂羽1人入選，兩職籃戰力版圖變化相當明顯。

另外，先前曾表態有機會加入此次中華男籃的新竹攻城獅人氣後衛高國豪，此次依舊落選，可說是15人名單一大遺珠。

▲周桂羽成為此次PLG職籃唯一入選中華男籃成員。（圖／TPBL提供）