快訊／超狂！三上悠亞前進台籃夢想家　4500元商品套組2分鐘秒殺

記者杜奕君／台北報導

日本前AV成人片天后三上悠亞，日前正式宣佈，將在9日以「一日限定」方式，加入台灣TPBL職籃福爾摩沙夢想家，擔任該場比賽啦啦隊應援，並帶來開場及節間表演。根據夢想家球團透露，此次推出的三上悠亞限量50套，要價4500元的聯名商品，包含球衣、T恤、抱枕、應援毛巾以及拍照會資格，在開賣後2分鐘內就迅速「秒殺」，女神魅力可說相當驚人。

▲三上悠亞加入台灣職籃福爾摩沙夢想家，限量商品2分鐘就秒殺賣光。（圖／取自夢想家FB）

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繼去年來台為中華職棒味全龍開球後，此次夢想家球團也宣布請來三上悠亞，擔任我夢一日啦啦隊，與女孩們一起為比賽應援並且帶來俏皮可愛的開場表演以及節間表演。

另外，夢想家也為三上悠亞推出要價4500元台幣的簽名球衣套組商品，並且能獲得與三上悠亞拍照資格，據了解這套限量50組的聯名商品，開賣後兩分鐘就火速銷售一空，人氣度可說是相當驚人。

昨日夢想家球團也特別釋出三上悠亞拍攝宣傳應援照的幕後花絮，三上悠亞也向球迷喊話，希望球迷能多多進場支持與力挺夢想家。

此次加入夢想家「一日限定」啦啦隊，三上悠亞也穿上背號25號球衣，根據先前經紀公司透露，25號是日文「呵呵笑」的諧音，因此，三上悠亞也希望大家看到她是很開心，很有活力的狀況，因此選擇25號。