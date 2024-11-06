快訊／大利多！中華男籃「保險難題」將解套　體育署確定補足差額

▲中華男籃保險難題獲得解套。（圖／資料照）

記者杜奕君／台北報導

為備戰此次亞洲盃資格賽第2階段，中華男籃15人培訓名單日前正式出爐，在5日也展開第1階段共8位球員集訓。此次除了共有7位旅外戰將回歸助陣，中華男籃更有一大利多，過往總是引發諸多紛擾的球員「失能險」，確定爭取到體育署補足差額，籃協副秘書長張承中也掛保證表示，已經和球團、選手有多次溝通，讓大家都了解狀況。」

由於因應旅外選手返台日期不一，中華籃協此次特別擬定兩階段訓練計畫，昨日開訓先由「台灣飛人」劉錚領銜，另外包括高錦瑋、林俊吉、蘇士軒、馬建豪、周桂羽、陳冠全以及歸化球員高柏鎧共8人展開首階段集訓。

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至於後續等待15位選手全數到齊後，13日就將展開第2階段集訓，全力為21日開打的亞洲盃資格賽第2階段，中華隊主場迎戰香港關鍵戰役備戰。

籃協副秘書長張承中也強調，「此次國手在相關保險，也就是所謂失能險的投保上，4月份體育署已經通過補助辦法，因此將會補足差額，這件事也和所有入選的選手，有過至少兩次以上的說明，球員所屬的球團也都了解狀況。」

由於先前首階段賽事，中華隊在對上紐西蘭、菲律賓都吞下敗仗，因此這次第2階段必須力拚開胡，特別是21日主場對上香港之戰，更是有非勝不可壓力，不過此次包括劉錚、陳盈駿、林庭謙、林秉聖、阿巴西、游艾喆、曾祥鈞等7位旅外好手全數加入，歸化球員高柏鎧也在上周確認參賽資格沒有問題，對於中華隊力拚此次資格賽首勝，都是極大助益。

▲中華男籃15人培訓名單。（圖／籃協提供）