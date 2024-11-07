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勇士咖哩大神本季最強一役！　柯瑞27分7籃板9助攻率隊5連勝

記者杜奕君／綜合報導

「最強勁旅」金州勇士回來了！勇士7日作客挑戰衛冕軍波士頓塞爾提克，面對開季7勝1敗表現強勢的綠衫軍，勇士王牌球星「咖哩大神」柯瑞(Stephen Curry)打出開季至今個人最亮眼一役，全場轟下27分、7籃板、9助攻外帶4抄截，加上「新浪花兄弟」搭檔希爾德(Buddy Hield)替補貢獻16分，勇士118比112擊敗衛冕軍，拿下近期5連勝，開季戰績更衝上7勝1敗。

▲勇士柯瑞、塞爾提克坦圖。（圖／路透）

▲勇士柯瑞強勢率領球隊5連勝，擊敗衛冕軍塞爾提克。（圖／路透）

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休賽季以強勢表現幫助美國男籃奪下奧運金牌5連霸，柯瑞開季後也延續好表現帶領勇士出擊，雖然日前一度因腳踝傷勢缺陣，但灣區大軍整體戰力依舊夠水準，賽前處於4連勝狀態。

在今日作客挑戰衛冕軍塞爾提克之戰，勇士雖然首節陷入5分落後，但第2節一波32比16猛攻，半場打完反以9分超前地主綠衫軍。

下半場塞爾提克展現反撲氣勢，當家球星坦圖(Jayson Tatum)與主力後衛懷特(Derrick White)攜手追分，但關鍵時刻勇士又有魯尼(Kevon Looney)頻頻掌握禁區籃板取分，加上希爾德關鍵三分彈，最終勇士就以6分之差攻破綠衫軍主場，笑納近期5連勝。

勇士贏球後，目前戰績7勝1敗，在全聯盟僅次於開季9連勝的克里夫蘭騎士以及7連勝的奧克拉荷馬雷霆，柯瑞打出開季至今最佳代表作，全場攻下27分、7籃板、9助攻、4抄截。

至於綠衫軍雖然主場失守，但目前開季7勝2敗表現依舊夠水準，坦圖拿下全場最高32分，懷特則是26分、6籃板、3助攻、2抄截。

▲勇士柯瑞、塞爾提克坦圖。（圖／路透）

▲塞爾提克主場失守，坦圖轟32分仍不敵勇士。（圖／路透）

關鍵字： NBA勇士柯瑞咖哩塞爾提克坦圖希爾德

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