PLG職籃僅1人入選中華男籃　張承中：教練沒想兩聯盟的事

▲富邦勇士周桂羽是此次PLG職籃唯一入選中華男籃的選手。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜奕君／台北報導

中華男籃為備戰11月下旬開打的亞洲盃資格賽第2階段，15人國手大名單4日正式公佈，此次名單出爐後，扣除7位旅外球員，國內兩大職籃聯盟中，TPBL職籃有7名球員(包含歸化球員高柏鎧)入選，反觀PLG職籃則僅有1人入選。對此，中華籃協副秘書長張承中表示，「我認為教練團和選訓委員，沒有去想兩個聯盟的！」

11月21日，中華男籃就將在亞洲盃資格賽第2階段交手香港，後續還將飛往客場挑戰紐西蘭，由於第1階段中華隊分別對上紐西蘭、菲律賓都吞敗，因此對上香港之戰有非贏不可的強大壓力。

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不過此次名單中，除了旅外7將，包括陳盈駿、劉錚、林庭謙、林秉聖、阿巴西、曾祥鈞、游艾喆外，剩餘8人中，TPBL職籃共有高錦瑋、林俊吉、胡瓏貿、馬建豪、蘇士軒、陳冠全以及高柏鎧，而PLG職籃中，則僅有上季入選「年度第一隊」的周桂羽入選。

▲PLG職籃上季年度MVP盧峻翔，此次也未進入中華男籃15人名單。（圖／PLG提供）

對此，籃協副秘書長張承中回應，「我認為教練團跟選訓委員沒有去想這（兩個聯盟）的事，就是攤開來講，看選手表現狀況，還有誰是他們覺得國家最需要，我認為他們應該沒有特別去想。15個人是不會變了，最後12人就是從這15人之中挑選。」

此次名單出爐後，包括PLG上季年度MVP「69大魔王」盧峻翔，以及攻城獅一哥高國豪以及205公分長人林正，「金牌狀元」林信寬，以及過往中華隊主力射手謝亞軒，都被外界視為此次的遺珠之憾。

▲攻城獅一哥高國豪此次再度無緣中華隊。（圖／TPBL提供）