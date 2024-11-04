中華男籃15人名單太遲公布？　張承中解釋：與李愷諺、高柏鎧有關

▲中華男籃15人名單出爐，高柏鎧經過國際籃總確認資格無誤。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／台北報導

中華男籃為備戰11月下旬開打的亞洲盃資格賽第2階段，15人國手大名單4日正式公佈，由於此階段中華隊首戰將在11月21日主場關鍵戰役迎戰香港，對於名單在今天才正式公佈，籃協副秘書長張承中也做出說明，強調主因是李愷諺傷退、高柏鎧11月1日才取得FIBA國際籃總確認參賽資格，因此才到今日才正式公佈。

本次中華男籃15人名單出爐，包括陳盈駿(北京首鋼)、游艾喆(滋賀湖泊)、高錦瑋(台啤永豐雲豹)、林俊吉(福爾摩沙夢想家)、林庭謙(天津榮鋼先行者)、林秉聖(浙江廣廈)、劉錚(上海大鯊魚)、阿巴西(秋田北部喜悅)、周桂羽(台北富邦勇士)、馬建豪(福爾摩沙夢想家)、胡瓏貿(高雄全家海神)、蘇士軒(新北國王)、陳冠全(台北台新戰神)、曾祥鈞(名古屋戰鷹)、高柏鎧(福爾摩沙夢想家)。

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對於外界認為名單太慢才確定，籃協副秘書長張承中受訪時強調，「主要是因為李愷諺在10月29日提出醫生證明，確認膝蓋半月板傷勢退出，選訓會議還在31日的颱風天以視訊會議方式召開，提出兩名建議選手，最終總教練圖齊選擇游艾喆入選。」

張承中強調，「颱風天，我們只能用視訊開會，就是為了趕快過這個程序，所以選訓委員很辛苦，圖齊很認真，從大名單到15人名單都去看球，他在現場看球 他在現場就感受到每個球員的狀況 他也會互動一下 我覺得他的想法，就除了身體狀況之外還有心態各方面，他都會去判斷。」

另外則是高柏鎧的參賽資格確認，張承中解釋，「由於高柏鎧在取得我國身分證後，必須申請護照，持護照向國際籃總提出申請，並且需要美國籃協提出相關認證，確認他的會籍已經轉來中華籃協，籃協在1日才正式收到國際籃總回復，確認高柏鎧參賽資格沒問題。」

▲新北國王主力後衛李愷諺因傷退出此次中華男籃。（圖／資料照）