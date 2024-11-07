體育運動精英獎入圍名單公布　拳后林郁婷力拚年度最佳女運動員

▲巴黎奧運拳擊金牌林郁婷入圍本屆體育運動精英獎年度最佳女運動員獎。（圖／記者李毓康攝）

記者杜奕君／台北報導

113年體育運動精英獎將於12月20日舉行頒獎，體育署7日正式公布入圍名單，其中最佳男子運動員、女子運動員獎項競爭激烈，男運動員獎包括巴黎奧運奪牌的射擊好手李孟遠、體操「貓王」唐嘉鴻，至於女子運動員獎入圍的則有奧運金牌拳后林郁婷，以及帕運桌球女將田曉雯。

本屆巴黎奧運中華代表團拿下2金5銅，獎牌數高居歷史次佳，隨後巴黎帕運也有3銀2銅成績出色，也讓這批中華健兒運動員風光入選此次體育運動精英獎。

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今日體育署一舉公布113年體育運動精英獎包括「最佳男運動員獎」、「最佳女運動員獎」、「最佳教練獎」、「最佳運動團隊獎」、「最佳新秀運動員獎」及「最佳運動精神獎」等6獎項入圍名單。

其中最佳男運動員包括射擊好手李孟遠、桌球小將高承睿，以及巴黎帕運選手程銘志、蕭翔文，另外體操名將唐嘉鴻也順利入圍。

女運動員獎則有帕運桌球好手田曉雯、林姿妤，及三位拳擊女將吳詩儀、林郁婷、陳念琴共同角逐。

至於最佳運動團隊獎入圍名單包括摘銀桌球女雙（田曉雯、林姿妤）、黃金羽球男雙麟洋配（李洋、王齊麟）及奪金棒球亞青代表隊（U18 亞洲盃）。

最佳教練獎入圍者則包括柯文明、翁士航、陳宏麟、曾自強及謝志培，最佳新秀運動員獎入圍者則有高承睿、郭冠宏、陳柏諺3位桌球好手，及田徑小將江靜緣、射箭新星風佑築。

最佳運動精神獎入圍的有林郁婷以實力粉碎性別爭議，唐嘉鴻不畏失誤而堅持到底終於奪牌，陳念琴挺過抗癌幽谷摘下銅牌，及程銘志以堅定的決心換取進步，連續兩年在杭州亞帕和巴黎帕運奪下銅牌與銀牌，每位都寫下激勵人心的奮鬥故事。

體育署表示，感謝各界的熱烈推薦，後續更多精英獎入圍者的消息與動態請鎖定Facebook「動滋Sports」、「I運動」粉絲專頁，並於12月20日下午於台北文創會所舉行頒獎典禮，邀請運動精英蒞臨會場，並公布決選結果。緯來電視網及網路Youtube平台「動滋Sports」將直播頒獎典禮實況，邀請國人一同線上為得獎者喝采。