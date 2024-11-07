河村勇輝NBA首度得分！　對決「詹皇之子」布朗尼靠兩罰開張

▲河村勇輝今日對決詹皇之子布朗尼，NBA生涯得分首度開張。（圖／路透）

記者杜奕君／綜合報導

日本籃球王牌主控河村勇輝在NBA首度得分！在7日曼菲斯灰熊主場迎戰洛杉磯湖人，本季例行賽初賽5場都沒有得分的河村勇輝，今日把握機會在第4節勝負底定時，在對位詹皇之子布朗尼(Bronny James)時，要到犯規站上罰球線，河村勇輝兩罰俱中最終在1分56秒的上場時間攻下兩分，灰熊也以131比114大勝。

紫金軍團今日作客踢館灰熊主場，此戰灰熊多點開花，全場共7位球員得分雙位數，明星主控莫蘭特(Ja Morant)攻下20分、4籃板、5助攻，不過他在一次「空中接力」時重摔落地，全場僅出賽24分9秒。

[廣告]請繼續往下閱讀...

湖人雖有即將邁入40歲的老將詹姆斯狂轟39分、7籃板、6助攻，不過抵擋不住灰熊團隊猛烈攻勢，比賽勝負早早底定下，末節雙方板凳出清，包括詹皇之子布朗尼、灰熊日本主控河村勇輝都獲得上場機會。

布朗尼全場出賽4分35秒，靠著兩罰俱中得分開張，至於河村勇輝則在剩下1分56秒時上場，並且靠著兩罰，NBA生涯得分首度開張。

河村勇輝是日本籃球史上第4位登上NBA的日本籍好手，不過過去5場比賽得分都未能開張，今日也總算達成NBA生涯得分里程碑。

▲河村勇輝是史上第4位登上NBA的日本籍球員。（圖／路透）