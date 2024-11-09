神了！連3戰大三元！　活塞少主康寧漢致勝切入主場射下老鷹

記者杜奕君／綜合報導

2024-25賽季打出破繭而出表現，底特律活塞王牌戰將康寧漢(Cade Cunningham)9日率隊主場迎戰亞特蘭大老鷹，康寧漢全場繳出22分、11籃板、13助攻，個人連續3戰寫下大三元全能數據，更在終場前8.5秒飆進致勝切入一擊，隨後又送出再見火鍋，幫助活塞以122比121氣走老鷹，拿下近4戰內第3勝。

加入活塞邁入第4季，身為2021年NBA「選秀狀元」的康寧漢，開季至今終於打出令外界感到震撼的精彩表現，此戰賽前出賽9場，場均22.9分、6.8籃板、7.7助攻，整體命中率也來到生涯新高的47.1%。

過去兩戰都寫下大三元數據表現，此戰康寧漢面對老鷹來訪，開賽表現依舊強勢，首節就率隊轟下40分取得領先優勢，不過老鷹明星主控楊恩(Trae Young)強勢飆分，加上強森(Jalen Johnson)、丹尼爾斯(Dyson Daniels)攜手出擊，老鷹終場前42.4秒追到僅1分落後。隨後楊恩又在剩下12.5秒時穩健兩罰俱中，眼看就要率領老鷹完成精彩逆轉勝。

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不過此時活塞一哥康寧漢挺身而出，終場前8.5秒切入鉤射幫助球隊逆轉領先，隨後老鷹長人奧康古(Onyeka Okongwu)一次切入上籃，遭到康寧漢成功封阻，活塞就以1分之差拿下勝利。

活塞此戰再度全員出擊，共6人得分達雙位數，除了康寧漢22分、11籃板、13助攻，連3戰拿下大三元也追平隊史由「完美先生」希爾(Grant Hill)所保持紀錄，另外哈里斯(Tobias Harris)22分、6籃板、3阻攻，艾維(Jaden Ivey)攻下18分、3籃板、3助攻、3阻攻。

近8戰苦吞6敗的老鷹方面，楊恩攻下全場最高35分、13籃板、2助攻，強森則有20分、9籃板，丹尼爾斯18分、3籃板、7抄截、2阻攻。

▲活塞少主康寧漢(右)連3戰繳出大三元，還以致勝切入加上再見火鍋捍衛主場勝利。（圖／路透）