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勇士本季最慘敗！半場落後「41分」　騎士笑擁開季10連勝不敗神話

記者杜奕君／綜合報導

2024-25賽季開季豪取9連勝不敗的克里夫蘭騎士，9日主場迎戰本季同樣表現出色的金州勇士，騎士上半場就火力全開取得多達「41分」領先優勢，騎士在全隊11人有得分紀錄，明星主控賈蘭德(Darius Garland)繳出21分、3籃板、6助攻、3抄截帶動下，最終騎士以136比117贏球，取得開季10連勝不敗。

此戰賽前處於5連勝加上開季7勝1敗的人氣勁旅勇士，今日作客挑戰本季聯盟唯一不敗雄師騎士，不料此戰開賽戰況卻是一面倒，騎士上半場團隊就轟進14顆三分球，半場打完以83比42徹底打趴勇士。

勇士一哥「咖哩大神」柯瑞(Stephen Curry)嘗試反撲未果情況下，勇士早早就撤下主力陣容宣告投降，最終騎士在11人上陣都有得分紀錄下，最終136比117痛宰勇士，笑納開季10連勝。

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騎士全場以明星長人莫布里(Evan Mobley)砍下23分最高，另添4籃板、4助攻、2阻攻，主控賈蘭德21分、3籃板、6助攻、3抄截，球隊一哥「蜘蛛人」米歇爾(Donovan Mitchell)牛刀小試拿下12分、5籃板、4助攻。

慘敗的勇士方面，王牌咖哩大神柯瑞全場拿下12分、2助攻、2抄截，庫明加(Jonathan Kuminga)替補拿下21分、5籃板、5助攻、2抄截，至於開季表現火燙的第六人希爾德(Buddy Hield)全場僅有3分進帳。

▲▼騎士米歇爾、賈蘭德。（圖／達志影像／美聯社）

▲騎士賈蘭德開季領軍豪取10連勝。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA勇士柯瑞騎士10連勝賈蘭德米歇爾

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