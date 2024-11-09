三上悠亞為夢想家應援收效　馬建豪轟本季新高21分擊退海神

▲夢想家馬建豪轟下返台後新高21分。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／綜合報導

TPBL職籃9日上演例行賽龍頭之爭，地主福爾摩沙夢想家迎戰「南霸天」高雄全家海神，此戰夢想家迎來日本女神三上悠亞擔任「一日限定」啦啦隊，吸引不少球迷到場力挺。夢想家本季重磅網羅的新生代前鋒馬建豪，此戰攻下加入TPBL職籃後的單場新高21分，也率領夢想家99比90拿下2連勝，目前4勝1敗穩居例行賽龍頭。

近期夢想家及海神都遭遇不小的傷兵問題，夢想家兩名主力控衛蔣淯安、林俊吉都因傷無法上場，海神本土一哥「海瓏王」胡瓏貿也因為右腿拉傷，此戰只能高掛免戰牌。

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不過此戰夢想家找來日本前AV女神三上悠亞，擔任一日限定啦啦隊，三上悠亞也特別展現精湛舞藝，並和球迷共同進行小遊戲，展現高度親和力。

此戰上半場兩軍進攻都有些失準，夢想家靠著張宗憲妙傳霍爾曼完成精彩空中接力，上半場以39比39逼平海神。

下半場夢想家一度靠著團隊攻勢逐步拉開比分，但海神決勝期再度追到僅1分差，不過關鍵時刻「小馬」馬建豪關鍵三分彈命中，也讓夢想家以9分之差捍衛主場勝利。

此戰馬建豪轟下加入夢想家後單場新高21分，張宗憲及霍爾曼各有17分進帳，至於海神方面以威勝拿下27分最佳，開季表現亮眼的小將蘇文儒則拿下13分進帳。

▲夢想家邀來女神三上悠亞擔任一日限定啦啦隊應援。（圖／TPBL職籃提供）