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「死神」杜蘭特飆26分射翻獨行俠　太陽笑擁7連勝

記者杜奕君／綜合報導

近況火燙的鳳凰城太陽，9日作客踢館達拉斯獨行俠，靠著當家球星「死神」杜蘭特(Kevin Durant)全場轟下26分、5籃板、4助攻、2阻攻，加上紐基奇(Jusuf Nurkic)關鍵罰球建功，最終太陽就以114比113驚險勝出，搶下近期一波7連勝。

太陽今日作客挑戰獨行俠，首節團隊就下起「三分雨」，單節命中8顆三分球，上半場打完太陽也取得13分大幅領先。

但獨行俠「籃球金童」唐西奇(Luka Doncic)下半場開始發飆，連續三分球攻勢加上妙傳助攻，讓地主獨行俠追到僅4分差距。

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末節雙方主力球星開始互相飆分，杜蘭特與厄文(Kyrie Irving)關鍵時刻都有強勢得分演出，終場前23.5秒獨行俠長人加佛德(Daniel Gafford)爆扣，雙方戰成113平。

但太陽主戰中鋒紐基奇在終場前0.8秒製造對手犯規站上罰球線，雖然首罰不進，但第二罰順利命中，太陽就以1分險勝。

太陽全場以杜蘭特砍下26分、5籃板、4助攻、2阻攻最佳，「奪命書生」布克(Devin Booker)13分、6籃板、12助攻。

獨行俠唐西奇砍下30分、7籃板、7助攻，厄文29分、7籃板、6助攻、3抄截，湯普森(Klay Thompson)則有12分、4籃板、2助攻。

▲太陽杜蘭特領軍，攻破獨行俠主場笑擁7連勝。（圖／路透）

▲太陽杜蘭特領軍，攻破獨行俠主場笑擁7連勝。（圖／路透）

關鍵字： NBA太陽杜蘭特布克唐西奇獨行俠7連勝

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