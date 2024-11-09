快訊／三上悠亞大露美背、小蠻腰　「一日限定」為夢想家俏麗應援

▲日本女神三上悠亞降臨台灣職籃，為夢想家主場應援。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／綜合報導

TPBL職籃9日福爾摩沙夢想家對上高雄全家海神之戰，現場充滿「粉紅泡泡」！日本高人氣女神三上悠亞以「一日限定」模式加入夢想家專屬Formosa Sexy啦啦隊。開場三上悠亞就穿著紅色背心與短褲，大露美背與小蠻腰，用招牌笑容加上出色舞蹈能力與啦啦隊成員大秀開場舞，隨後也擔任開球嘉賓，讓現場球迷大飽眼福。

賽前夢想家商品部就擠滿球迷，準備購買三上悠亞的限定聯名商品，夢想家主場也可看到不少穿著三上悠亞與夢想家聯名T恤的死忠粉絲，期待女神的到來。

昔日曾是日本AV成人片天后的三上悠亞，開賽穿著紅色小可愛與白色短褲，與夢想家Formosa Sexy啦啦隊大跳開場舞，從偶像女團發跡的三上悠亞，整體舞藝相當出色，隨後他也換上夢想家啦啦隊25號專屬球衣，擔任開球嘉賓也在場邊為主場夢想家應援打氣。

為了迎接女神三上悠亞到來，夢想家球團也推出一系列三上悠亞聯名商品，包括T恤、抱枕以及應援毛巾，賽前球團商品部也吸引不少球迷選購，女神魅力也帶來另類商機。