詹佳翰2024年科技希望高球巡迴賽封王　喜迎職業生涯第2冠

▲台灣高爾夫選手詹佳翰在「2024年科技希望巡迴賽」第五站封王。（圖／詹佳翰提供）

記者杜奕君／綜合報導

台灣高爾夫選手詹佳翰在「2024年科技希望巡迴賽」第五站，以兩回合、總桿數144桿封王，喜迎職業生涯第二座冠軍，詹佳翰表示，這場勝利不僅是對自己實力的肯定，更為下週即將迎來的日本巡迴賽第二輪資格賽，帶來極大的信心。

本賽事原計畫進行三回合，但因颱風攪局，被迫縮減至兩回合決勝負；而詹佳翰在強風中穩定發揮，在第二回合逆勢打出68桿的佳績，由於排序先出發的關係，一直到最後一刻，才知道攻頂成功。

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詹佳翰於去年接受濰視眼科的SMARTtransPRK不掀瓣雷射手術，視力改善後，成績也大幅提升，更一舉摘下ThreeBond封關站的冠軍，終結「萬年老二」的困境。詹佳翰坦言，高球賽事需要高度專注，加上難免會有風沙，眼睛容易乾澀。雷射手術後不用戴隱形眼鏡出賽，打球準確度和穩定性都提升。

參加日本職業巡迴賽是詹佳翰兒時的夢想，今年積極在技術上精進，推桿和切桿方都進行微調，並聘請專業教練指導，針對日本與台灣草皮的不同，提前適應。詹佳翰透露，日本巡迴賽的競爭激烈，資格賽有四道關卡，每關僅取約32%的選手，目前已成功突破首關，接下來將全力備戰第二輪比賽。

詹佳翰父親熱愛高球，耳濡目染，幼稚園就拿過球桿，之後也逐漸展現天賦，高中時首次擊敗父親，他笑說，「爸爸能夠輕鬆打到70桿左右，小時候他都是我的教練。」

詹佳翰父親是國立體育大學的博士，專研運動生物力學，並將其應用於高爾夫訓練中，也非常支持詹佳翰朝職業之路邁進。

挑戰日本巡迴賽一直是詹佳翰的夢想，如今25歲的他正值職業生涯關鍵期，渴望藉此機會實現這個長久以來的目標。同時，詹佳翰也坦言，高球比賽開銷很大，若長年沒有成績，很難支撐下去。因此，特別感謝贊助商濰視眼科的支持，同時他也透過教學賺取額外收入，盼能延續高球生涯。