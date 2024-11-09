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克拉轟25分扛起攻城獅　26分痛宰雲豹風城軍團勇奪2連勝

▲攻城獅克拉、雲豹高錦瑋。（圖／TPBL職籃提供）

▲攻城獅克拉領軍在本季主場開幕戰奪勝痛宰雲豹。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／綜合報導

開季一度陷入2連敗低潮的新竹御嵿攻城獅，9日在主場迎戰台啤永豐雲豹之戰，打出本季團隊代表作，全場在洋將克拉攻下25分、8籃板、3抄截領軍下，團隊共5人得分達雙位數，最終99比73痛宰雲豹，喜迎近期2連勝。

攻城獅今日在主場新竹縣立體育館，迎接本賽季主場首場開幕戰，今日面對同樣在上周擊敗台北台新戰神勝場開胡的雲豹，開賽風城軍團就靠著高國豪搭配克拉、米克獅出擊，首節就取得31比19的雙位數領先。

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反觀雲豹方面，此戰除了當家主控高錦瑋表現穩定外，包括最強洋將克羅馬、「金牌狀元」林信寬此戰手感都呈現低迷。第2節進行剩下8分33秒時，攻城獅霍立飛與雲豹威廉斯在卡位時爆發衝突，威廉斯吞下違反運動道德犯規，霍立飛也領到技術犯規。

下半場攻城獅持續擴大領先差距，一度領先雲豹多達28分，兩軍禁區得分為48比32，攻城獅善用禁區優勢下，最終就以26分的顯著差距奪下勝利。

此戰攻城獅贏球首要功臣克拉貢獻25分、8籃板、3抄截，盧冠軒攻下本土最高15分，高國豪則是8分、5籃板、9助攻。

慘敗的雲豹方面，克羅馬拿下21分，威廉斯17分、17籃板，高錦瑋13分、6籃板、8助攻。

▲攻城獅克拉、雲豹高錦瑋。（圖／TPBL職籃提供）

▲雲豹開季狀態不理想，後場僅能靠高錦瑋苦撐。（圖／TPBL職籃提供）

關鍵字： 克拉高國豪攻城獅雲豹高錦瑋克羅馬TPBL台籃

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