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金恩首秀29分準大三元、洪楷傑生涯新高26分　勇士本季首勝領航猿

▲台北富邦勇士金恩、洪楷傑，桃園璞園領航猿盧峻翔。（圖／PLG職籃提供）

▲台北富邦勇士金恩本季初登場，就轟下29分準大三元領軍奪勝。（圖／PLG職籃提供）

記者杜奕君／台北報導

台北富邦勇士本季前兩度交手桃園璞園領航猿都以吞敗收場，9日在主場兩軍再次對決，勇士推出洋將金恩「開箱」首秀，全場他繳出29分、9籃板、11助攻、2抄截準大三元，搭配洪楷傑生涯新高26分外帶5籃板、4助攻，勇士最後關頭擋住領航猿單節40分猛烈反撲，以117比114贏球，拿下本季兩軍對戰首勝。

本季前兩次交手領航猿，勇士無論在主、客場都以吞敗收場，今日回到主場，勇士本季首度啟用洋將金恩上陣，身手全面的他由於腰傷，開季至今才首度正式上陣。

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不過開賽勇士先靠洪楷傑打天下，首節他三分球4投3中獨拿14分，加上金恩在勇士「開箱」首秀就繳出亮眼表現，日前入選中華男籃15人名單的周桂羽也總算擺脫開季低潮，勇士在前3節打完已經手握17分大幅領先。

▲台北富邦勇士金恩、洪楷傑，桃園璞園領航猿盧峻翔。（圖／PLG職籃提供）

▲台北富邦勇士洪楷傑砍下生涯新高26分。（圖／PLG職籃提供）

但領航猿末節一度陷入20分大幅落後情況下，依舊展現強大韌性，盧峻翔、伯朗連續三分彈讓球隊追到僅兩分差，不過關鍵時刻洪楷傑2罰1中奠定勝果，勇士就以3分險勝，本季首度擊敗領航猿。

此戰勇士金恩本季首度登場，就繳出29分、9籃板、11助攻、2抄截的全面數據，洪楷傑則是拿下生涯新高的26分外帶5籃板、4助攻，另外周桂羽也貢獻20分、4籃板、6助攻。

領航猿此戰仍有5人得分達雙位數，白曜誠拿下19分、4助攻，葛拉漢20分、13籃板，盧峻翔以及布依德各有17分，伯朗則有16分進帳。

▲台北富邦勇士金恩、洪楷傑，桃園璞園領航猿盧峻翔。（圖／PLG職籃提供）

▲桃園璞園領航猿單節轟下40分，盧峻翔差點領軍完成逆轉勝。（圖／PLG職籃提供）

關鍵字： 富邦勇士金恩洪楷傑領航猿盧峻翔周桂羽PLG台籃

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