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人氣女神三上悠亞台籃初體驗應援　夢想家商品大賣150萬台幣

▲夢想家三上悠亞、馬建豪。（圖／TPBL職籃提供）

▲夢想家邀來女神三上悠亞擔任一日限定啦啦隊應援，球隊單日商品大賣150萬台幣。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／綜合報導

TPBL職籃福爾摩沙夢想家9日在主場以99比90擊敗高雄全家海神，此戰不僅馬建豪攻下加盟後單場最高21分領軍奪勝，另一大「嬌」點，自然就是日本人氣女神三上悠亞，以「一日限定」方式，首度擔綱職籃啦啦隊，成為夢想家Formosa Sexy一員，不僅大跳開場舞，也擔任開球嘉賓，與爆滿球迷同樂，根據夢想家球團公布資訊，此戰商品銷售額高達150萬元。

夢想家與海神的例行賽龍頭之爭，賽前就因為日本女神三上悠亞的到來而充滿話題性，賽前三上悠亞穿著紅色背心與短裙，化身夢想家啦啦隊成員大秀舞藝，也不斷展現親和力熱情應援，並在中場和幸運球迷遊戲互動，讓此戰無論場內外都充滿話題性。

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夢想家皮爾曼教練(Jamie Pearlman)對全隊的表現給予高度評價，「整體來說對於 今天的表現非常滿意，全隊展現出來的韌性，不論在進攻或防守端都很好地融入 了體系。」

馬建豪賽後也分享感受，「大家越來越有默契，球隊的體系也已經習慣 ，今天才可以打出應該有的水準。」

三上悠亞充滿活力與熱情，參與中場互動遊戲，並帶動現場觀眾，展現親和力。她表示，「這是我第一次參加籃球應援活動，能夠和台灣的粉絲一起為 夢想家加油，真的非常開心。希望下次還能再來與大家見面！」活動結束後，三上悠亞還與粉絲拍照留念，為這場精彩賽事畫下完美句點。

▲日本女神三上悠亞降臨台灣職籃，為夢想家主場應援。（圖／TPBL職籃提供）

關鍵字： 三上悠亞夢想家海神TPBLFormosa Sexy

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