快訊／林昀儒直落4遭中國林詩棟橫掃　WTT法蘭克福站止步4強

▲林昀儒雖然在法蘭克福站止步男單4強，但仍將收下350分積分。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

WTT年度冠軍賽最終站法蘭克福站，9日晚間男子單打4強賽事由台灣桌球一哥林昀儒交手中國新星林詩棟，此戰「雙林會」呈現拉鋸激戰，林昀儒雖然多次有領先局面，但關鍵時刻屢屢遭林詩棟化解危機。最終林詩棟以直落4強勢取勝，林昀儒輸球則在此站止步4強。

面對本屆亞錦賽亞軍林詩棟，林昀儒首局就陷入苦戰，林詩棟率先取得3個局點，但林昀儒沈著面對，連續化解對手兩個局點，但一次回擊未能過網，首局由林詩棟以11比9拿下。

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第2局雙方持續激戰，林詩棟又是率先打出4比2領先氣勢，不過小林同學持續搶分，趁勢取得9比8領先，隨後林昀儒11比10首度在此戰取得局點，但仍遭林詩棟強勢化解，最終13比11再下一城，取得局數2比0領先。

在局數2比0領先下，林詩棟在第3局持續穩定出色表現，徹底展現身手，輕鬆11比2強勢拿下第3局。

無退路情況下，林昀儒在第4局依舊苦苦追趕， 一度追成4比4局面，但隨後林詩棟10比7強勢取得賽末點，林昀儒雖然先化解1個賽末點，但最終林詩棟以11比8順利拿下，直落4僅花36分鐘就收下勝利。