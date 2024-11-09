運動雲

>

快訊／林昀儒直落4遭中國林詩棟橫掃　WTT法蘭克福站止步4強

▲▼中華男團林昀儒。（圖／達志影像／美聯社）

▲林昀儒雖然在法蘭克福站止步男單4強，但仍將收下350分積分。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

WTT年度冠軍賽最終站法蘭克福站，9日晚間男子單打4強賽事由台灣桌球一哥林昀儒交手中國新星林詩棟，此戰「雙林會」呈現拉鋸激戰，林昀儒雖然多次有領先局面，但關鍵時刻屢屢遭林詩棟化解危機。最終林詩棟以直落4強勢取勝，林昀儒輸球則在此站止步4強。

面對本屆亞錦賽亞軍林詩棟，林昀儒首局就陷入苦戰，林詩棟率先取得3個局點，但林昀儒沈著面對，連續化解對手兩個局點，但一次回擊未能過網，首局由林詩棟以11比9拿下。

[廣告]請繼續往下閱讀...

第2局雙方持續激戰，林詩棟又是率先打出4比2領先氣勢，不過小林同學持續搶分，趁勢取得9比8領先，隨後林昀儒11比10首度在此戰取得局點，但仍遭林詩棟強勢化解，最終13比11再下一城，取得局數2比0領先。

在局數2比0領先下，林詩棟在第3局持續穩定出色表現，徹底展現身手，輕鬆11比2強勢拿下第3局。

無退路情況下，林昀儒在第4局依舊苦苦追趕， 一度追成4比4局面，但隨後林詩棟10比7強勢取得賽末點，林昀儒雖然先化解1個賽末點，但最終林詩棟以11比8順利拿下，直落4僅花36分鐘就收下勝利。

關鍵字： 林昀儒WTT法蘭克福站林詩棟

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

詹佳翰2024年科技希望高球巡迴賽封王　喜迎職業生涯第2冠

詹佳翰2024年科技希望高球巡迴賽封王　喜迎職業生涯第2冠

克拉轟25分扛起攻城獅　26分痛宰雲豹風城軍團勇奪2連勝

克拉轟25分扛起攻城獅　26分痛宰雲豹風城軍團勇奪2連勝

金恩首秀29分準大三元、洪楷傑生涯新高26分　勇士本季首勝領航猿

金恩首秀29分準大三元、洪楷傑生涯新高26分　勇士本季首勝領航猿

三上悠亞為夢想家應援收效　馬建豪轟本季新高21分擊退海神

三上悠亞為夢想家應援收效　馬建豪轟本季新高21分擊退海神

快訊／三上悠亞大露美背、小蠻腰　「一日限定」為夢想家俏麗應援

快訊／三上悠亞大露美背、小蠻腰　「一日限定」為夢想家俏麗應援

「死神」杜蘭特飆26分射翻獨行俠　太陽笑擁7連勝

「死神」杜蘭特飆26分射翻獨行俠　太陽笑擁7連勝

「地表最強172」三分球開張　河村勇輝飆外線還秀神妙傳

「地表最強172」三分球開張　河村勇輝飆外線還秀神妙傳

勇士本季最慘敗！半場落後「41分」　騎士笑擁開季10連勝不敗神話

勇士本季最慘敗！半場落後「41分」　騎士笑擁開季10連勝不敗神話

神了！連3戰大三元！　活塞少主康寧漢致勝切入主場射下老鷹

神了！連3戰大三元！　活塞少主康寧漢致勝切入主場射下老鷹

霹靂舞王子奪運動精英獎特別獎　孫振喊話繼續「振」撼世界

霹靂舞王子奪運動精英獎特別獎　孫振喊話繼續「振」撼世界

監視器驚見法鬥「交疊姿勢69分」 客廳激戰網笑翻...主人看到秒崩潰

熱門新聞

前大聯盟464轟重砲來台　克魯茲踏進大巨蛋「好漂亮」

中華隊每位打者都危險　裴瑞茲打12強「夢想成真」

佛斯特結束7年台灣旅程 攜家返美展開新生涯

道奇搶佐佐木朗希有8大優勢　美媒提及大谷翔平、山本由伸

德保拉沒打12強有原因　威能帝隨隊有機會參賽

快訊／林昀儒直落4遭中國林詩棟橫掃　WTT法蘭克福站止步4強

讀者回應

﻿

熱門新聞

1464轟重砲來台　克魯茲進大巨蛋

2中華隊打者都危險　裴瑞茲打12強

3兄弟外籍教練結束7年台灣旅程！

4道奇搶佐佐木朗希有8大優勢

5德保拉沒12強　威能帝有機會參賽

最新新聞

1三上悠亞台籃初體驗　商品賣150萬元

2中華隊打者都危險　裴瑞茲打12強

3林昀儒不敵林詩棟　法蘭克福站止步4強

4道奇搶佐佐木朗希有8大優勢

5馬丁尼茲生涯最速161扛古巴終結者

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

象迷湧台中挺兄弟封王！　峮峮透露「還不是引退時候」

詹子賢封王遊行談FA決定　坦言：想照自己的心走

峮峮首度在大巨蛋跳炸裂 場邊應援比手指愛心超甜！

曾效力味全龍「盼再回到中職打球」　川崎宗則向球迷問好：台灣我愛你

【女神誰與爭鋒】 #趙娟週 #林瑟七 賣力應援嗨翻小巨蛋 你Pick誰呢？

《影后》陳庭妮遭投資方要求豔舞...　楊謹華謝盈萱站出跳《音浪》神救援

北捷女持刀攻擊乘客　現場壓制畫面曝光！

北捷女持刀攻擊乘客　現場壓制畫面曝光！

高中生受傷還緊抓持刀女　網心疼：最勇的人是弟弟

持刀攻擊學生！北捷砍人女疑有幻聽　涉殺人未遂移送新北檢
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366