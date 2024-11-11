AD傷退預告「全力詹」回歸！　詹皇喊話將扛起湖人

▲湖人詹姆斯喊話將變身「全力詹」。（圖／路透）

記者杜奕君／綜合報導

洛杉磯湖人11日在主場迎戰多倫多暴龍，禁區主力「一眉」戴維斯(Anthony Davis)因為左眼傷勢退場，但即將邁入40歲的詹姆斯(LeBron James)猛繳出19分、10籃板、16助攻全能大三元，領軍迎接主場5連勝。賽後詹皇喊話表示，「當戴維斯不在，我就要承擔更多攻防責任，那對我來說並不難！」

全場繳出19分、10籃板外帶本季新高16助攻，順利寫下本季個人第3場大三元數據，對於12月底即將滿40歲的詹皇來說，本季至今場均23.2分、7.7籃板、8.9助攻的整體表現依舊亮眼，也仍是聯盟頂尖球星水準。

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此戰詹皇在「一眉」戴維斯傷退後的17分鐘內，帶領球隊打出淨勝23分的超高表現，對此詹皇強調，「當戴維斯不在場時，防守者就會把目光轉向其他人，而我就必須承擔更多責任。」

「那是我長久以來都能做到的事，要進入這種狀態並不難，即便這不是我本賽季目前為止所扮演的角色。」詹姆斯如此說道。

在詹姆斯繳出高效率表現後，湖人拿下近期2連勝，目前6勝4敗戰績在西區仍排在領先集團內，不過有美國媒體報導，湖人管理層有意針對禁區陣容不足進行補強，且鎖定的對象包括密爾瓦基公鹿老將高炮塔羅培茲(Brook Lopez)，以及本季才剛剛加盟華盛頓巫師的內線巨塔瓦倫休納斯(Jonas Valanciunas)。

▲戴維斯傷退，湖人可能加快禁區交易補強動作。（圖／路透）