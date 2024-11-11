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小丑約基奇又有恐怖37分大三元　小波特準絕殺讓金塊笑擁5連勝

記者杜奕君／綜合報導

近況火燙的丹佛金塊，11日面對西區勁敵達拉斯獨行俠，雙方打出激烈對決，金塊靠著王牌球星「小丑」約基奇(Nikola Jokic)全場37分、18籃板、15助攻，加上小波特(Michael Porter Jr.)終場前6.5秒切入拋射準絕殺，金塊以122比120氣走獨行俠，笑擁近期一波5連勝。

西區兩大勁旅金塊與獨行俠交手，雙方王牌球星都展現必勝霸氣，踢館的獨行俠靠著明星雙衛厄文(Kyrie Irving)以及唐西奇(Luka Doncic)聯手，半場打完以63比60領先。

下半場雙方持續拉鋸激戰，約基奇與厄文在關鍵時刻更是上演飆分對決，雙方不斷互換領先，終場前1分39秒，厄文一次中距離後仰跳投，讓獨行俠手握兩分超前。

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此時金塊約基奇展現聯盟第一人霸氣，終場前48.7秒在亂軍之中撥進關鍵追平一擊，雙方戰成120比120局面。

金塊隨後又成功守下厄文的三分出手，終場前6.5秒時，金塊前鋒小波特切入單手拋射完成準絕殺，最後關頭獨行俠厄文三分球嘗試逆轉無果，金塊就以兩分之差驚險捍衛主場勝利。

此戰雙方打出高水準對決，約基奇砍下驚人的37分、18籃板、15助攻、3抄截，搭配小波特17分、7籃板、4助攻，主控莫瑞(Jamal Murray)18分、6助攻，全隊共6人得分上雙勇奪5連勝。

至於飲恨吞敗的獨行俠方面，厄文此戰砍下全場最高43分外帶5籃板、5助攻，唐西奇則有24分、9籃板、9助攻的準大三元，但球隊仍苦吞2連敗。

▲約基奇繳出37分恐怖大三元，領軍金塊笑納5連勝。（圖／路透）

▲約基奇繳出37分恐怖大三元，領軍金塊笑納5連勝。（圖／路透）

關鍵字： 約基奇小波特金塊NBA

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