快40歲的詹皇單場猛傳16助攻大三元！　湖人痛宰暴龍主場5連勝

記者杜奕君／綜合報導

洛杉磯湖人11日在主場迎戰多倫多暴龍，此戰雖然禁區主力「一眉」戴維斯(Anthony Davis)因為左眼傷勢退場，但即將邁入40歲的球隊一哥詹姆斯(LeBron James)挺身而出，不僅繳出19分、10籃板，還傳出本季個人新高16助攻，用全能大三元身手率隊逆轉以123比103贏球，本季主場喜迎5連勝。

此戰楓葉軍團前進洛城，開賽就在巴瑞特(RJ Barrett)領軍下展現強大火力，多點開花情況下，半場打完暴龍還以55比53取得領先。

第3節湖人開始反撲，靠著詹皇與「鄉村曼巴」里夫斯(Austin Reaves)攜手合作，加上戴維斯內線不斷衝擊暴龍禁區，湖人逆勢取得領先。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過此節尾聲，戴維斯一次防守封阻造成左眼受傷，一度痛苦倒地不起，隨後也確定傷退此戰不再回歸，留下22分、4籃板、3助攻、2阻攻數據。

但湖人詹姆斯此時挺身而出，頻頻利用妙傳引導球隊，加上里夫斯火力貢獻，最終湖人就以多達20分差距在主場拿下漂亮逆轉勝，也是本季至今主場5連勝。

湖人詹皇此戰繳出19分、10籃板外帶本季新高16助攻，順利寫下大三元數據，至於里夫斯則有全場最高27分外帶6助攻。

先盛後衰的暴龍方面，巴瑞特18分、7籃板、4助攻，布薛(Chris Boucher)替補也貢獻18分，但球隊仍苦吞4連敗，目前2勝9敗戰績在東區敬陪末座。至於拿下近期2連勝的湖人，開季至今戰績為6勝4敗，仍位居西區領先集團。

▲湖人詹皇單場猛傳16助攻完成大三元，也幫助球隊主場5連勝。（圖／路透）