運動雲

>

快40歲的詹皇單場猛傳16助攻大三元！　湖人痛宰暴龍主場5連勝

記者杜奕君／綜合報導

洛杉磯湖人11日在主場迎戰多倫多暴龍，此戰雖然禁區主力「一眉」戴維斯(Anthony Davis)因為左眼傷勢退場，但即將邁入40歲的球隊一哥詹姆斯(LeBron James)挺身而出，不僅繳出19分、10籃板，還傳出本季個人新高16助攻，用全能大三元身手率隊逆轉以123比103贏球，本季主場喜迎5連勝。

此戰楓葉軍團前進洛城，開賽就在巴瑞特(RJ Barrett)領軍下展現強大火力，多點開花情況下，半場打完暴龍還以55比53取得領先。

第3節湖人開始反撲，靠著詹皇與「鄉村曼巴」里夫斯(Austin Reaves)攜手合作，加上戴維斯內線不斷衝擊暴龍禁區，湖人逆勢取得領先。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過此節尾聲，戴維斯一次防守封阻造成左眼受傷，一度痛苦倒地不起，隨後也確定傷退此戰不再回歸，留下22分、4籃板、3助攻、2阻攻數據。

但湖人詹姆斯此時挺身而出，頻頻利用妙傳引導球隊，加上里夫斯火力貢獻，最終湖人就以多達20分差距在主場拿下漂亮逆轉勝，也是本季至今主場5連勝。

湖人詹皇此戰繳出19分、10籃板外帶本季新高16助攻，順利寫下大三元數據，至於里夫斯則有全場最高27分外帶6助攻。

先盛後衰的暴龍方面，巴瑞特18分、7籃板、4助攻，布薛(Chris Boucher)替補也貢獻18分，但球隊仍苦吞4連敗，目前2勝9敗戰績在東區敬陪末座。至於拿下近期2連勝的湖人，開季至今戰績為6勝4敗，仍位居西區領先集團。

▲湖人詹皇單場猛傳16助攻完成大三元，也幫助球隊主場5連勝。（圖／路透）

▲湖人詹皇單場猛傳16助攻完成大三元，也幫助球隊主場5連勝。（圖／路透）

關鍵字： NBA湖人詹皇詹姆斯LBJLeBron James里夫斯暴龍巴瑞特

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

熱火奇兵約維奇致勝一擊　艾德華茲與灰狼3連勝意外破功

熱火奇兵約維奇致勝一擊　艾德華茲與灰狼3連勝意外破功

小丑約基奇又有恐怖37分大三元　小波特準絕殺讓金塊笑擁5連勝

小丑約基奇又有恐怖37分大三元　小波特準絕殺讓金塊笑擁5連勝

生化人格林超猛隔扣全能狀元　活塞康寧漢轟26分仍悲情輸球

生化人格林超猛隔扣全能狀元　活塞康寧漢轟26分仍悲情輸球

人氣女神三上悠亞台籃初體驗應援　夢想家商品大賣150萬台幣

人氣女神三上悠亞台籃初體驗應援　夢想家商品大賣150萬台幣

快訊／林昀儒直落4遭中國林詩棟橫掃　WTT法蘭克福站止步4強

快訊／林昀儒直落4遭中國林詩棟橫掃　WTT法蘭克福站止步4強

詹佳翰2024年科技希望高球巡迴賽封王　喜迎職業生涯第2冠

詹佳翰2024年科技希望高球巡迴賽封王　喜迎職業生涯第2冠

克拉轟25分扛起攻城獅　26分痛宰雲豹風城軍團勇奪2連勝

克拉轟25分扛起攻城獅　26分痛宰雲豹風城軍團勇奪2連勝

金恩首秀29分準大三元、洪楷傑生涯新高26分　勇士本季首勝領航猿

金恩首秀29分準大三元、洪楷傑生涯新高26分　勇士本季首勝領航猿

三上悠亞為夢想家應援收效　馬建豪轟本季新高21分擊退海神

三上悠亞為夢想家應援收效　馬建豪轟本季新高21分擊退海神

快訊／三上悠亞大露美背、小蠻腰　「一日限定」為夢想家俏麗應援

快訊／三上悠亞大露美背、小蠻腰　「一日限定」為夢想家俏麗應援

高雄式左轉情侶雙腳同步懸空　3秒被擊落！網狂重播：超療癒

熱門新聞

快訊／樂天主砲朱育賢行使自由球員　今年中職第4人

快訊／林泓育3年約續留　樂天全力留下朱育賢

離開富邦悍將轉戰業餘　于森旭：珍惜在球場日子

全NBA剩七六人只拿1勝　再爛下去恐助西區龍頭雷霆獲「樂透籤」

灰熊主力接連因傷倒下　河村勇輝暫緩到G聯盟報到

湖人用羅素換長人？兩交易人選曝　新帥瑞迪克自認是「受虐狂」

讀者回應

﻿

熱門新聞

1朱育賢行使自由球員　今年第4人

2林泓育3年約續留　樂天留朱育賢

3離開富邦轉戰業餘　于森旭：珍惜

4費城再爛下去恐助雷霆獲得樂透籤

5河村勇輝暫緩到G聯盟報到

最新新聞

1許基宏不提自由球員　明年待兄弟

2林承飛不提自由球員　樂天持續談

3快訊／朱育賢行使FA首發聲

4快訊／中華隊交手中信兄弟 先發打線出爐

5詹皇16助攻大三元　湖人主場5連勝

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

三星Bespoke AI智慧洗衣機自動調整模式，免晾衣，遠端操控輕鬆搞定日常洗衣家務！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

象迷湧台中挺兄弟封王！　峮峮透露「還不是引退時候」

詹子賢封王遊行談FA決定　坦言：想照自己的心走

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

曾效力味全龍「盼再回到中職打球」　川崎宗則向球迷問好：台灣我愛你

曹錦輝分享練投影片　41歲飆出火球驚呆粉絲

笑蹦闆的拳跟Toyz一樣軟　統神透露拳上後會繼續練拳

百萬YTR夫妻爆婚變！Ryu疑外遇　Yuma反遭小三控先出軌Tommy

鼓鼓.大元「合體看陶喆」超害羞　蕭敬騰甜摟Summer...記者閃瞎XD

動力火車志琳「唱一半突笑場」　只因看到洋蔥：我不要站他旁邊XD

葉珂遭傳騙黃曉明錢：他老精了！　宣布退出網路…為過往言論道歉
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366