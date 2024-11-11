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熱火奇兵約維奇致勝一擊　艾德華茲與灰狼3連勝意外破功

記者杜奕君／綜合報導

明尼蘇達灰狼11日主場迎戰邁阿密熱火，灰狼當家球星「蟻人」艾德華茲(Anthony Edwards)此戰繳出22分、5籃板、6助攻、2抄截全面數據，但熱火在終場前7.8秒出奇招，由約維奇(Nikola Jovic)跑出空檔切入完成三分打準絕殺，最終熱火就以95比94戲劇性帶走勝利，不僅終止近期3連敗，也讓灰狼3連勝就此終結。

賽前處於3連敗狀態低迷的熱火，今日作客挑戰西區強權灰狼，此戰熱火靠著「英雄哥」希洛(Tyler Herro)強勢搶分，半場打完還以52比51小幅領先地主灰狼。

不過灰狼在下半場開始反撲，當家球星艾德華茲領軍反攻，加上團隊戰力群起加持，灰狼3節打完取得反超，兩軍在末節比分持續糾結，終場前9秒灰狼麥克丹尼爾斯(Jaden McDaniels)禁區補籃得手，讓球隊以兩分領先。

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隨後熱火發動奇襲，一次邊線發球戰術，卻是讓約維奇深入籃下切入上籃得手，還賺到對手犯規完成3分打，約維奇進球當下更是躺在地上大秀雙臂二頭肌慶賀，隨後熱火成功防堵灰狼反撲，就以1分之差帶走勝利。

此戰熱火全場以希洛的26分、6籃板、3助攻表現最佳，致勝功臣約維奇則是替補繳出15分、7籃板。

悲情在主場1分飲恨並終止3連勝的灰狼方面，一哥艾德華茲繳出22分、5籃板、6助攻、2抄截，藍道(Julius Randle)17分、6籃板、6助攻。

熱火終止3連敗後目前戰績為4勝5敗，勝率依舊不及5成，灰狼則是6勝4敗。

▲熱火奇兵約維奇制勝奇襲，讓灰狼3連勝就此破功。（圖／路透）

▲熱火奇兵約維奇制勝奇襲，讓灰狼3連勝就此破功。（圖／路透）

關鍵字： NBA熱火約維奇灰狼艾德華茲蟻人Nikola Jovic

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