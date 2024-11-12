雷霆「究極死亡5小」奏效　198公分一哥SGA先發最高大還爆砍45分

記者杜奕君／綜合報導

奧克拉荷馬雷霆昨日折損主戰長人霍姆格倫(Chet Holmgren)，他因為右髂骨翼骨折將至少休養8到10周。在今天(12日)對上洛杉磯快艇一役，雷霆推出「究極死亡5小」陣容，身高198公分，主打得分後衛的球隊一哥吉爾吉斯-亞歷山大(Shai Gilgeous-Alexander)已經是先發中最高大者。他也猛砍單場45分、3籃板、9助攻、5抄截、2阻攻，領軍雷霆以134比128擊退快艇。

雷霆本季整體表現亮眼，在西區戰績一飛沖天，陣中王牌球星吉爾吉斯-亞歷山大更被視為爭取年度MVP獎項的有力人選。

不過雷霆的禁區戰力，卻成為球隊更上層樓的最大隱憂，先是休賽季補進，原本要擔任先發中鋒的哈爾特斯泰(Isaiah Hartenstein)在季前遭遇左手骨折，開季至今仍無法上陣。

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昨日另一名主力鋒線大將霍姆格倫，在開季表現出色情況下，昨日又因傷僅打5分10秒退場，檢查後更確認右髂骨翼骨折，將至少休養8到10周後，才能評估回歸日期，也讓雷霆內線面臨極大考驗。

今日主場對上快艇，雷霆選擇排出究極死亡5小陣容，「表列」主打中鋒的威廉斯(Jalen Williams)僅有6呎5吋，大約196公分，先發5名球員最高者，還是球隊一哥吉爾吉斯-亞歷山大。

但雷霆這樣的小球陣容，反而打出絕佳速度與防守，不僅先發5人全數得分上雙，吉爾吉斯-亞歷山大全場轟下生涯新高45分外帶3籃板、9助攻、5抄截、2阻攻，威廉斯也貢獻28分、8籃板、6助攻、2抄截，攜手擊退快艇。

事實上，快艇此戰整體表現並不差，鮑威爾(Norman Powell)貢獻全隊最高31分外帶4助攻、3抄截，祖巴奇(Ivica Zubac)22分、14籃板，「大鬍子」哈登(James Harden)雖然命中率不佳，但仍有17分、11籃板、9助攻的準大三元演出。

雷霆此戰贏球後，目前戰績9勝2敗在西區獨走，近10戰團隊拿下8勝，但後續禁區戰力考驗能否撐過，將是雷霆後續重點觀察指標。

▲雷霆一哥吉爾吉斯-亞歷山大成為先發死亡5小最高大球員，還單場爆砍45分。（圖／路透）