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單周領軍強勢4連勝　金塊約基奇、騎士賈蘭德成東西區最佳球員

▲▼金塊約基奇、小波特。（圖／路透）

▲金塊約基奇無懈可擊表現，順利奪得西區單周最佳球員。（圖／路透）

記者杜奕君／綜合報導

NBA公布上周東、西區最佳球員，單周都幫助球隊打出「4勝0敗」佳績，丹佛金塊約基奇(Nikola Jokic)、克里夫蘭騎士賈蘭德(Darius Garland)憑藉出色表現，雙雙幫助球隊戰績名列前茅，個人出色數據也獲選聯盟單周最佳球員殊榮肯定。

連同今日戰勝芝加哥公牛在內，騎士開季至今12戰全勝，戰績於全聯盟獨走的亮眼表現，著實令外界相當驚艷。

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其中，擔任後場指揮官重任的主控賈蘭德，在上周不僅幫助球隊打下4連勝，4戰平均可繳出25分、7.3助攻，其中三分球命中率高達57.6%，整體表現出色，也獲選單周東區最佳球員。

至於上周同樣寫下4連勝佳績的金塊，陣中王牌球星「小丑」約基奇的開季個人表現更是火燙，上周4戰平均攻下驚人的29.5分、15.8籃板、14.5助攻，場均大三元的全能演出，毫無疑問奪下西區單周最佳球員殊榮。

金塊憑藉約基奇強勢領軍，近期打出5連勝佳績，目前7勝3敗在西區僅次於同為8勝2敗的鳳凰城太陽、奧克拉荷馬雷霆以及金州勇士，問鼎西區龍頭氣勢仍相當強盛。

▲▼騎士米歇爾、賈蘭德。（圖／達志影像／美聯社）

▲騎士賈蘭德幫助球隊戰績全聯盟獨走，個人也拿下東區單周最佳球員肯定。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA約基奇金塊賈蘭德騎士單周最佳球員

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