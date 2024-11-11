U19籃球聯盟謝珊珊女力爆發　大安鄒秉育險斷籃球路

▲U19籃球聯盟謝珊珊女力爆發。（圖／福康文教基金會提供）

記者杜奕君／綜合報導

U19籃球聯盟10日在台北市北安國中進行例行賽，U12發展組第3組的引爆Titans以42比24力克國北實小。U15第1組的大安國中下半場「變陣」有效，以68比59逆轉錦和國中，拿下本季第3勝。

U19籃球聯盟是由福康文教基金會主辦，今年已邁入第5季，總參賽球隊多達84支，當中51隊是俱樂部性質球隊，其他為學校校隊，讓俱樂部球隊可以跟訓練有素的校隊討教，也提供校隊與不同對手比賽的經驗。

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引爆教練李秉宏就表示，「對於我們這樣的俱樂部球隊，讓小朋友知道『比賽是什麼』是很重要的。他們可能會打球，但不理解比賽。有個環境讓他們知道自己的優缺點，知道正式比賽的裁判尺度，跟沒見過的團隊對抗，這都是很好的事情。」

萬綠叢中一點紅的「Ava」謝珊珊今天表現出色，罰球準確，懂得分享球權，防守也非常積極，一度撲搶倒地，她賽後表示摔下來有點痛，但不影響比賽，「在聯賽可以跟隊友一起進步，學習如何彼此合作。」

目前就讀五年級的謝珊珊從小就很有運動細胞，一開始愛踢足球，後來跟朋友一起打籃球，在母校已經打到校隊，「兩邊的規則不太一樣，要稍微適應一下，雖然訓練、比賽很忙，但我真的很喜歡打籃球，所以一點都不會累。」

謝珊珊在引爆並不寂寞，她有個同校隊友何浩文，身披30號戰袍，髮型、球風都像極了NBA金州勇士球星柯瑞(Stephen Curry)，「我的偶像就是Curry，他投籃很準，運球很厲害。」

U15第1組的國中籃球聯賽（JHBL）傳統名校台北市大安國中對決錦和國中，大安幾乎落後整個上半場，直到第三節採取壓迫防守，頻頻製造對手失誤，才順利翻盤。

大安後衛林子耀最後一分鐘連得5分，包括一記將領先擴大至雙位數的三分彈，他賽後靦腆地說，「因為是大空檔，我就勇敢出手，反正沒進再守下來就好。」

林子耀的英雄時刻，當中一位大功臣就是前鋒鄒秉育，他全場在中距離、禁區跟對手周旋，提供球隊逆轉的基礎，國小就已小有名氣的他當下目標就是升上大隊，跟學長們一起打天下。

「剛升上國中的時候有點撞牆期，無論是觀念還是身材都有很大差距，自己要加強速度跟基本動作，不能讓好不容易到手的機會溜走。」事實上，鄒秉育國中因父親反對，差點沒辦法延續籃球路，「隊友的家長一直跟我爸勸說，勸了大概一個月吧，他才點頭答應，當下真的很開心。」

▲大安國中鄒秉育。（圖／福康文教基金會提供）