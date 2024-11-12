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雙颱重創茂林　高雄全家海神3星前進偏鄉打氣

▲海神3星前進受雙颱重創的偏鄉茂林，為當地學童加油打氣。（圖／海神提供）

▲海神3星前進受雙颱重創的偏鄉茂林，為當地學童加油打氣。（圖／海神提供）

記者杜奕君／綜合報導

高雄全家海神職業籃球隊場外回饋校園公益不遺餘力，11日由茂林區海派大使林任鴻領銜，攜手洋將比斯赫、新秀魏莨哲前往高雄市立茂林國民小學舉辦「浪愛延續」校園活動，並邀請鄰近的高雄市茂林國中同學共同參與，同時為日前接連遭遇凱米、山陀兒颱風摧殘的茂林國小、國中師生以及茂林區居民加油打氣。

茂林國小距高雄市區超過1小時車程，全校師生含幼兒園約105人，校內的歌謠隊成績優異，連續榮獲111和112學年度全國師生鄉土歌謠競賽-特優。

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▲海神3星前進受雙颱重創的偏鄉茂林，為當地學童加油打氣。（圖／海神提供）

7月的凱米颱風、10月初的山陀兒颱風造成茂林區多處道路損壞及溪水暴漲，茂林國小校園設施也難倖免，但茂林國小全校師生展現堅強韌性，團結攜手恢復校園樣貌。高雄全家海神隊期望透過此次機會，為茂林國小跟茂林區的大小朋友提振士氣並帶來正能量。

茂林國小陳美媛校長表示，每天早上進到校園第一件事，就是看到同學們打籃球，「希望未來能看到孩子們在更大的舞台展現自己，球員們今天不只是分享球技，也希望帶給同學正向的啟發，成功絕非偶然。」

魏莨哲、比斯赫分享學習籃球的起源，魏莨哲提到，父親從小帶著他與弟弟接觸棒球、躲避球、足球、籃球各項運動，最終情定籃球。儘管高中時期曾經腳背骨折，但他堅持不懈。比斯赫9歲時隨家人移居西班牙，12 歲起加入巴塞隆納籃球俱樂部，籃球教會他團結合作，並讓他有機會到世界各地。

▲海神3星前進受雙颱重創的偏鄉茂林，為當地學童加油打氣。（圖／海神提供）

擔任茂林區海派大使的林任鴻「南漂」高雄邁入第四年，最愛港都的天氣和好山好水以及人情味，同時分享陪伴他走過籃球生涯中的座右銘「控制你所能控制的」，打籃球遇到沒有預期到的挑戰時，就專注在自己能做的。

除了與全校師生分享籃球心路歷程，3位球星在籃球教學關卡化身「關主」，從「球感練習」、「運球傳球」到「上籃教學」，以闖關趣味方式讓同學對籃球運動有更深的認識，期望透過遊戲環節，從小培養同學對籃球的興趣。

▲海神3星前進受雙颱重創的偏鄉茂林，為當地學童加油打氣。（圖／海神提供）

關鍵字： 高雄全家海神林任鴻魏莨哲比斯赫TPBL台籃

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