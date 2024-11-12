美和科大女籃續寫灰姑娘傳奇　盼挺進UBA最終4強

▲美和科大女籃隊力拼UBA四強。（圖／美和科大提供）

記者杜奕君／台北報導

美和科技大學女子籃球隊去年上演驚奇，113學年度UBA公開女子組一級賽事，盼能再上層樓，今年的目標是打入四強，進軍在小巨蛋舉行的決賽，為即將畢業的主力球員們留下最美好的回憶。

總教練顏君彰表示，女子組甲一級競爭激烈，「我們本學年度改變所有的戰術和體系，盼能打出煥然一新的球風，希望能打進小巨蛋圓夢。」而教練團成員前台電球員張欣然、JHBL溪湖國中尤世銘，也努力協助選手力爭上游。

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美和科大女籃在上學年度的表現令人刮目相看，儘管建隊僅僅4年，且球員並非HBL頂尖球員，但仍成功打入6強，並在首戰中逼得衛冕軍世新大學陷入苦戰，接著更大爆冷門擊敗文化大學，拿下隊史對戰首勝，讓全台籃壇震驚。儘管最終與四強僅差一步，但「灰姑娘傳奇」已為她們打響名號。

今年美和科大女籃以「雙槍俠」組合成為球場上的亮點之一。來自阿里山鄒族的莊陳琳與來自金門的黃羽婷，兩位核心球員組成最堅強的後場組合，兩人皆具備強大外線火力，若能在磨合成功產生良好的化學效應，將成為美和女籃本季攻城略地的致命武器。

此外，來自海外的外籍生彼葳今年持續進步，已逐漸融入球隊體系，且潛力十足，未來希望在臺灣女籃持續發展，並努力完成學業。

面對少子化與招生挑戰，美和科大女籃希望能在未來獲得更多企業與社會資源的支持，以推動南部女性籃球運動的永續發展。總教練顏君彰表示，為了改善目前「北重南輕」的資源分配現況，球隊計畫逐步拓展3x3籃球項目，吸引更多年輕女性球員參與，進一步深耕南部籃球文化。

▲美和科大校長王建臺在授旗儀式鼓勵球員持續拼搏，並在南台灣持續發展特色運動。（圖／美和科大提供）