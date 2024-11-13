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鷹王楊恩缺陣不怕　老鷹神偷丹尼爾斯28分7助攻6抄截擊敗綠衫軍

記者杜奕君／綜合報導

原為季中錦標賽的「NBA盃」，台灣時間13日正式全面展開，在亞特蘭大老鷹作客踢館波士頓塞爾提克之戰，老鷹即便王牌球星楊恩(Trae Young)因傷缺陣，但近期展現「神偷本色」的丹尼爾斯(Dyson Daniels)繳出28分、7助攻、6抄截，搭配強森(Jalen Johnson)18分、13籃板、10助攻大三元，老鷹就以117比116逆轉撂倒強敵綠衫軍。

▲老鷹丹尼爾斯、塞爾提克布朗。（圖／路透）

▲老鷹丹尼爾斯面對強敵綠衫軍繳出28分、7助攻、6抄截全面表現。（圖／路透）

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本屆NBA盃賽制將東、西區球隊各分為3組，共將出現6個分組冠軍以及2支外卡隊伍，共8隊晉級淘汰賽，其中外卡資格為東西區分組第2名當中，成績最好的隊伍。

今日老鷹雖然當家球星楊恩缺陣，但陣中幾名新血扛起重任，不過上半場塞爾提克展現王者氣勢，靠著布朗(Jaylen Brown)前兩節獨拿20分，領軍以65比54取得領先。

不過老鷹在下半場展開猛烈反撲，丹尼爾斯頻頻外線開火，強森也展現全能身手，加上終場前6.1秒，老鷹奧康古(Onyeka Okongwu)籃下補進關鍵兩分逆轉戰局，最終老鷹就以1分之差攻破塞爾提克主場。

老鷹此戰以丹尼爾斯拿下28分、3籃板、7助攻、6抄截，值得一提的是，近4戰他一共抄截23次，「神偷」威力相當驚人。

另外老鷹全能前鋒強森18分、13籃板、10助攻外帶3抄截完成大三元，卡培拉(Clint Capela)也有18分、9籃板進帳。

在主場搞砸大好領先江山的塞爾提克方面，布朗砍下全場最高37分，懷特(Derrick White)也貢獻31分、6籃板、5助攻。

▲老鷹丹尼爾斯、塞爾提克布朗。（圖／路透）

▲塞爾提克布朗狂砍37分仍遭逆轉吞敗。（圖／路透）

關鍵字： NBA老鷹丹尼爾斯強森塞爾提克布朗NBA盃Dyson Daniels

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