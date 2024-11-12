落後26分大逆轉像坐雲霄飛車　吳永仁稱莫巴耶8周後復出可能延後

▲富邦勇士執行教練吳永仁稱此戰像是一場雲霄飛車比賽。（圖／勇士提供）

記者杜奕君／台北報導

台北富邦勇士12日在上半場一度多達26分大幅落後情況下，末節團隊海灌43分逆轉擊敗高雄鋼鐵人。賽後執行教練吳永仁坦言此戰就像是在坐雲霄飛車。另外，他也坦言目前自己執教前6戰打出3勝3敗，表現並不及格。至於原訂腳傷將至少休養8周的選秀狀元莫巴耶，則可能延後復出。

勇士迎接4天內第3場主場出賽，此戰旅日控衛游艾喆由於接受此次中華隊在亞洲盃男籃資格賽第2階段徵召回歸，今日也特別到場力挺「政大幫」，游艾喆也透露知道莫巴耶受傷很可惜，希望他早日康復。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此戰雙方球員中「政大幫」成員不少，勇士這邊有洪楷傑、張鎮衙以及莫巴耶，鋼鐵人陣營也有王凱裕、莊朝勝等人。

地主勇士在最多落後達26分情況下，最終逆轉以9分之差收勝。球隊執行教練吳永仁坦言，防守策略的制定上出現問題，這方面自己要扛起責任，「雲霄飛車的一役，很感謝球員不放棄。接下來兩周休兵會找球隊來打友誼賽，延續比賽的感覺。」

另外，針對莫巴耶的腳傷復原狀況，先前傳出左中足蹠跗關節扭傷將至少休養8周，目前莫巴耶持續以石膏固定左腳，吳永仁透露，「接下來就是會每周評估他的恢復狀況，至少會休息8周，有可能再延後。」

▲富邦勇士莫巴耶傷勢狀況可能延後復出。（圖／勇士提供）