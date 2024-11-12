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快訊／鋼鐵人搞砸26分領先　勇士賴廷恩、威希聯手逆轉勝

▲富邦勇士賴廷恩、威希，高雄鋼鐵人艾賽亞、陳范柏彥。（圖／PLG提供）

▲富邦勇士賴廷恩攻下生涯新高23分，領軍克服26分落後逆轉勝。（圖／PLG提供）

記者杜奕君／台北報導

迎接4天內第3場主場賽事的台北富邦勇士，12日在主場迎戰本賽季進行重建的高雄鋼鐵人，此戰鋼鐵人上半場一度取得26分領先優勢，艾賽亞更是3節未打完就拿下大三元。但勇士末節靠著賴廷恩與威希連線，加上林志傑有效串聯全隊，最終勇士112比103贏球，戲劇性逆轉奪勝。

鋼鐵人開賽在馬克斯、陳范柏彥雙槍出擊，兩人分別拿下11分與7分攜手合作，開局一波20比4猛烈攻勢，令地主勇士陷入危機。

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▲富邦勇士賴廷恩、威希，高雄鋼鐵人艾賽亞、陳范柏彥。（圖／PLG提供）

▲高雄鋼鐵人艾賽亞31分、15籃板、12助攻大三元，但球隊仍遭逆轉。（圖／PLG提供）

隨後勇士雖然攻勢漸有起色，但防守端仍無法有效限制鋼鐵人，鋼鐵人普萊斯、李威廷連續4記三分彈命中後，鋼鐵人以38比12大幅領先。首節鋼鐵人團隊三分球11投9中，追平聯盟單節最高紀錄，也順利取得41比18大幅領先。

但第2節勇士回神，一波16比6攻勢，將落後縮小至13分差，不過半場打完鋼鐵人仍以62比50取得雙位數領先優勢。

下半場開打後，鋼鐵人在主控艾賽亞以及普萊斯聯手出擊，持續穩住雙位數領先，艾賽亞隨後更妙傳助攻陳范柏彥外線破網，艾賽亞只打3節舊完成本場個人大三元數據，3節打完鋼鐵人仍以16分大幅領先。

末節陳范柏彥率先升空雙手爆扣，隨後馬克斯又補上三分冷箭，一波5比0攻勢又將領先擴大來到21分，也讓勇士急喊暫停止血。隨後勇士靠著精神領袖「野獸」林志傑帶隊猛追，賴廷恩三分命中，金恩切入上籃後，勇士終場前5分46秒追到僅5分差。

▲富邦勇士賴廷恩、威希，高雄鋼鐵人艾賽亞、陳范柏彥。（圖／PLG提供）

▲威希24分、15籃板、6助攻，幫助勇士末節上演大逆轉。（圖／PLG提供）

隨後賴廷恩再度弧頂三分彈破網，隨後金恩強勢切入得手後，終場前3分5秒勇士終於逆轉以98比96超前。勇士此時氣勢大振，威希終場前1分37秒禁區得手完成3分打，此時勇士已經取得8分領先。

隨後勇士持續多人輪番跳出，陳又瑋切入上籃得手，威希又補上雙手爆扣奠定勝果，最終勇士就完成不可思議逆襲，以112比103逆轉奪勝。

此戰勇士末節團隊轟下43分，改寫隊史新高紀錄，賴廷恩單場攻下23分、5籃板、5助攻、2抄截，也改寫生涯單場得分新高，另外威希拿到24分、15籃板、6助攻，金恩16分、10籃板，林志傑10分、2籃板、6助攻。

搞砸大好領先優勢輸球的鋼鐵人方面，艾賽亞31分、15籃板、12助攻完成大三元，陳范柏彥拿下19分也是生涯新高。

▲富邦勇士賴廷恩、威希，高雄鋼鐵人艾賽亞、陳范柏彥。（圖／PLG提供）

▲鋼鐵人陳范柏彥此戰拿下生涯新高19分。（圖／PLG提供）

關鍵字： PLG富邦勇士賴廷恩林志傑威希鋼鐵人艾賽亞陳范柏彥台籃

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