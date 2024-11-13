快訊／中華男籃跨時代創舉　確定本屆5名球員簽署「參賽協議」

▲中華籃協副秘書長張承中透露，此次共有5名男籃國手與籃協簽下正式參賽協議。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／台北報導

中華男籃備戰2025FIBA亞洲盃資格賽第2階段賽事，本次確定有跨時代創舉，根據中華籃協副秘書長張承中透露，15名培訓國手當中，已有5名球員簽署「參賽協議」，另外有6人繳交薪資合約給保險公司，張承中表示，「這對球員代表一個信任，讓我們把權利義務正式書面化、文字化。」

中華男籃將於本月21日、25日分別在主場迎戰香港、客場交手紐西蘭，全力備戰此次亞洲盃資格賽。首階段中華男籃分別不敵紐西蘭、菲律賓，目前小組吞下2連敗。

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籃協副秘書長張承中透露，「此次15位培訓國手，確定有6位繳交薪資合約給承保球員失能險的明台產險公司，其餘沒有繳交薪資合約給保險公司的球員，保險公司只能承保最大額度每月5萬元台幣，其餘不足差額，將由體育署全力支持補足，讓球員享有一樣的保險與保障。」

至於參賽協議方面，張承中則透露，「此次共有5名球員簽署，跟公會談了4次、球員2次，超過一半的國手、經紀人都有參加，協議內容也經過籃協理事會，達到一定程度的共識，5名選手跟籃協簽約，擬定大家的權利義務。」

但張承中也強調，「就算沒有簽的球員，我們也是給一樣的待遇。除了相關交通補助，每人出賽費每場1萬元台幣，對籃協來講有沒有簽約其實沒有差，但這對球員代表一個信任，把權利義務書面化、文字化。」