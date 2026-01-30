運動雲

>

實戰秀「胯下換手爆扣」　湖人彈跳扣將海耶斯參戰灌籃大賽

▲湖人海耶斯在實戰上演「胯下換手爆扣」美技。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人海耶斯在實戰上演「胯下換手爆扣」美技。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

2025-26賽季NBA「全明星周」即將於台灣時間2月14日至16日登場，其中最後矚目的「灌籃大賽」，今（30日）《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）也搶先公布了兩名參賽者，包括日前在比賽實戰中大秀「胯下換手爆扣」的湖人中鋒海耶斯（Jaxson Hayes）與馬刺新秀布萊恩（Carter Bryant），都確定參與此次灌籃大賽。

NBA此次灌籃大賽，過去3屆都拿下冠軍殊榮的白人後衛「灌籃王」麥克朗（Mac McClung）已經宣布不再參賽，這也代表此次灌籃大賽確定將誕生全新冠軍。

[廣告]請繼續往下閱讀...

今日查拉尼亞則率先公布了兩名參賽者，包括湖人海耶斯以及馬刺布萊恩。其中，海耶斯日前在對上公牛之戰，一次成功抄截後，竟然直接秀出高難度的胯下換手爆扣技驚四座，也讓他雀屏中選獲得參與本屆灌籃大賽入場券。

至於現年僅20歲，身高198公分的布萊恩，則是馬刺本季以首輪第14順位挑中的新秀，只不過他在本季8次嘗試灌籃，僅僅成功4次，這樣的成功率要參與高張力的灌籃大賽，不免令人替他捏把冷汗。

近年來，NBA灌籃大賽在麥克朗的高難度扣籃美技加持下，聲勢再度獲得提升，不過今年確定沒有麥克朗挑戰4連霸情況下，剩餘的參賽者能否撐起此次盛宴，也將是最大看點所在。

關鍵字： NBA全明星周灌籃大賽海耶斯湖人明星賽扣籃

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

肘擊掉對手「一顆牙」　綠衫軍布朗：那只是普通動作

肘擊掉對手「一顆牙」　綠衫軍布朗：那只是普通動作

雷霆、鵜鶘衝突大場面懲處出爐　多特、費爾斯各罰2.5萬美金

雷霆、鵜鶘衝突大場面懲處出爐　多特、費爾斯各罰2.5萬美金

夢想家再攜手UNDEFEATED　第二彈聯名周邊登場

夢想家再攜手UNDEFEATED　第二彈聯名周邊登場

法國怪物溫班亞瑪猛砍28分16籃板　杜蘭特紀錄之夜慘遭逆轉吞敗

法國怪物溫班亞瑪猛砍28分16籃板　杜蘭特紀錄之夜慘遭逆轉吞敗

快訊／大和解！　愛爾達、緯來宣布共同轉播WBC、NBA

快訊／大和解！　愛爾達、緯來宣布共同轉播WBC、NBA

勇士單場轟140分破賽季新高　柯瑞轟27分正式超車「真理」皮爾斯

勇士單場轟140分破賽季新高　柯瑞轟27分正式超車「真理」皮爾斯

詹皇感動哭了！　騎士主場放回顧影片讓天王激動落淚

詹皇感動哭了！　騎士主場放回顧影片讓天王激動落淚

詹皇重返騎士主場慘拿11分　湖人30分遭痛宰

詹皇重返騎士主場慘拿11分　湖人30分遭痛宰

「水行俠」倒下！　火箭亞當斯確定左腳踝手術整季報銷

「水行俠」倒下！　火箭亞當斯確定左腳踝手術整季報銷

美媒爆料「字母哥」交易倒數計時　勇士、馬刺、尼克都想要

美媒爆料「字母哥」交易倒數計時　勇士、馬刺、尼克都想要

李多慧遭諷口音：還是做自己！　柯震東認「她是理想型」

熱門新聞

快訊／鄧愷威被交易到太空人　巨人獲得捕手新秀

被指去貴賓室追SUPER JUNIOR遭解約　KAPO親發聲明澄清

大谷翔平甜蜜護送！真美子晚宴黑色大衣賣翻　全尺寸缺貨

7強投到位！旅外投手陸續放行　中華隊WBC投手戰力升級

別再小看台灣！外媒點名「最被低估」黑馬：晉級熱度勝南韓

史無前例5000人海外直播派對！蔡其昌宣布東京台灣之夜3場地敲定

讀者回應

﻿

熱門新聞

1快訊／鄧愷威被交易到太空人

2KAPO親發聲明澄清

3真美子太美了！黑色大衣賣翻大缺貨

47強投到位！旅外投手陸續放行

5別小看台灣！外媒點名晉級機率勝南韓

最新新聞

1台中足球園區邁新步　永泰簽約30夥伴造基地

2林安可想看雙獅對決　害羞稱慢熟

3電豹女7人助陣　海神主題周7日登場

4實戰胯下換手爆扣　湖人扣將參戰灌籃大賽

5巨人到太空人　鄧愷威交易後首發聲

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【畫面太萌啦～】阿勇學姐教珠珠學妹如何熱情打招呼！

日本真的強！陳冠宇認為中華隊也不差　「史上星度最高的一屆」

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

黃玉霖全運會竟「提前慶祝」　0.03秒之差丟金被隊友逆轉

中華隊2/1實戰！　今牛棚練投導入計時...林岳平有一隱憂

【插管搶救中】台中土風舞老師遭砍8刀！　「割頸10cm」恐怖砍人監視器曝

【2天前才防搶演練】歹徒穿警察雨衣攻擊銀樓闆娘！沒搶就跑了

Rosé談戀愛不被抓的祕訣　靠戴假髮「裝扮成阿嬤」

【是否再開放？】霍諾德征服101國際發光！　賈永婕喊話：「阿湯哥快來」

【發射5秒後墜海灘】台版彈簧刀「鈍了」！　中科院：無人機翼面控制失效
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366