實戰秀「胯下換手爆扣」　湖人彈跳扣將海耶斯參戰灌籃大賽

▲湖人海耶斯在實戰上演「胯下換手爆扣」美技。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

2025-26賽季NBA「全明星周」即將於台灣時間2月14日至16日登場，其中最後矚目的「灌籃大賽」，今（30日）《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）也搶先公布了兩名參賽者，包括日前在比賽實戰中大秀「胯下換手爆扣」的湖人中鋒海耶斯（Jaxson Hayes）與馬刺新秀布萊恩（Carter Bryant），都確定參與此次灌籃大賽。

NBA此次灌籃大賽，過去3屆都拿下冠軍殊榮的白人後衛「灌籃王」麥克朗（Mac McClung）已經宣布不再參賽，這也代表此次灌籃大賽確定將誕生全新冠軍。

今日查拉尼亞則率先公布了兩名參賽者，包括湖人海耶斯以及馬刺布萊恩。其中，海耶斯日前在對上公牛之戰，一次成功抄截後，竟然直接秀出高難度的胯下換手爆扣技驚四座，也讓他雀屏中選獲得參與本屆灌籃大賽入場券。

至於現年僅20歲，身高198公分的布萊恩，則是馬刺本季以首輪第14順位挑中的新秀，只不過他在本季8次嘗試灌籃，僅僅成功4次，這樣的成功率要參與高張力的灌籃大賽，不免令人替他捏把冷汗。

近年來，NBA灌籃大賽在麥克朗的高難度扣籃美技加持下，聲勢再度獲得提升，不過今年確定沒有麥克朗挑戰4連霸情況下，剩餘的參賽者能否撐起此次盛宴，也將是最大看點所在。