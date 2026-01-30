運動雲

電豹女7人來助陣！　海神合作新楓之谷主題周登場

▲海神2月7日、8日推出神隊友ASSEMBLE主題周。（圖／高雄全家海神提供）

▲海神2月7日、8日推出神隊友ASSEMBLE主題周。（圖／高雄全家海神提供）

記者杜奕君／綜合報導

高雄全家海神2月7日、8日與遊戲橘子旗下超人氣遊戲《新楓之谷》合作，舉辦「神隊友ASSEMBLE」主題週！豐富環廊體驗關卡，號召神隊友加入「曉之陣」華麗改版職業群，其中「陰陽師」、「劍豪」更將以全球唯一、主題週限定造型亮相。7日客隊女孩到我家LEOPARD GIRLS電豹女7位女神也將為神隊友集結，以動感舞蹈和絕對魅力助陣，嗨翻高雄巨蛋。

神隊友 ASSEMBLE出擊環廊遊戲！本次活動「陰陽師」與「劍豪」將以籃球員身份，融入環廊遊戲關卡中。神隊友可透過互動、打卡，依序闖關「劍豪出擊 球魂覺醒」、「花狐迅影 靈動接陣」、「陰陽共鳴 式神爆陣」及「新楓之谷我最神」，完成指定任務，即可獲得「新楓之谷神隊友 ASSEMBLE 串串鑰匙圈」，考驗反應，全面燃燒球魂。

賽事開戰前，也為神隊友注入滿滿能量，登入《新楓之谷》即可獲得「神隊友 ASSEMBLE應援球衣」，邀請大家一起穿上球衣替球員「陰陽師」、「劍豪」加油；入場再加碼送出專屬好禮，包含《新楓之谷》神隊友ASSEMBLE應援貼紙與預測券、主題摺扇等好禮。

LEOPARD GIRLS將在7日化身曉之陣助陣使者，帶來中場表演，出席成員將有Yuki、草莓、安汝、瑄瑄、小楓、海莉、笑笑，將以動感舞蹈和絕對魅力助陣，再次敲響戰鼓，讓高雄巨蛋熱情沸騰。8日中場遊戲「誰是神隊友」，神隊友一組五人，化身劍豪或陰陽師，為了團隊的榮耀，全力以赴，獲勝將有限定獨家贈品。
 

