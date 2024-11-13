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快訊／台灣飛人看林志傑可能退役　劉錚：台籃像是沒重心了

▲中華男籃劉錚、林秉聖，菲律賓男籃索托、拉莫斯。（圖／取自FIBA官網）

▲中華男籃此次再度由劉錚扛下隊長重任。（圖／資料照）

記者杜奕君／台北報導

中華男籃備戰亞洲盃資格賽第2階段，13日舉行開賽記者會，其中「台灣飛人」劉錚此次再度扛起隊長重任，將領軍中華隊21日主場迎戰香港、25日客場力抗紐西蘭。不過談到近日「野獸」林志傑宣布可能在本季結束退役，過去也曾和林志傑同隊多年的劉錚直言，「傑哥退休，台灣籃球圈就像是沒重心了，也面臨改朝換代，我希望到時候我可以親自到場。」

此次再度扛起中華隊大旗，現年33歲的劉錚將領軍中華男籃出擊此次亞洲盃資格賽第2階段，劉錚表示，「重點是如何讓每個位置的現有球員能力都最大化，既然是球員，上了球場當然就沒有想要輸球，我目前的身體狀態也都維持很好。」

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另外，談到日前林志傑透露可能在本季結束退役，過去也在CBA時期同為隊友多年的劉錚就表示，「傑哥退休，台灣籃球圈就像是沒重心了，也會面臨改朝換代，希望年輕球員都能以林志傑為榜樣，這幾十年他確實帶給台灣籃球不一樣的東西，我也希望屆時傑哥退休時我能親自到場。」

此次中華男籃15人培訓名單，共有7位旅外戰將加上本土職籃精英加入，劉錚就笑說，「大家都想帶著最好狀態與好的能量，到中華隊來良性競爭，我認為這是件很棒的事情。」

▲富邦勇士林志傑、漢米爾頓、吳永仁、莫巴耶 。（圖／勇士提供）

▲劉錚認為林志傑即將退役，台灣籃球會像是失去重心。（圖／資料照）

關鍵字： 林志傑劉錚中華男籃野獸退休亞洲盃資格賽台籃

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