快訊／「台灣隊長」這次變副隊長　陳盈駿加入最強中華男籃好興奮

▲陳盈駿直言此次中華男籃確實有更完整陣容。（圖／資料照）

記者杜奕君／台北報導

為備戰2025亞洲盃資格賽第2階段，本次中華男籃組成最強陣容出擊，包括劉錚、陳盈駿兩位沙場老將領銜，分別出任正、副隊長一職。此次改當副隊長的「台灣隊長」陳盈駿就表示，「非常興奮，因為這次有相對更完整的陣容，希望能讓自己的角色最大化，整合出最佳團隊陣容。」

今日中華男籃舉行開賽記者會，此次共有7位旅外選手包括劉錚、陳盈駿、林庭謙、林秉聖以及阿巴西、曾祥鈞、游艾喆加入助陣，另外包括歸化球員高柏鎧，以及國內兩職籃菁英好手，組成近年難得一見優質陣容出賽。

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中華隊當家主控陳盈駿就直言，「很興奮，雖然有幾位球員因為傷病狀況退出，但相對更完整的陣容出擊，有吉爾貝克保護禁區，也多了胡瓏貿、陳冠全這樣有經驗的內線好手來保護籃板球，我們更需要強化團隊防守，對上香港之戰一定要拿下，客場交手紐西蘭也必須針對對手弱點來打。」

談到個人狀態，陳盈駿則表示，「身體機能大致上沒問題，但因為才剛剛加入團隊，希望能將角色最大化，幫助團隊更快整合，包括兩名我非常看好的年輕控衛高錦瑋、游艾喆，我也很期待和他們合作。」

此次中華男籃在球員保險、後勤資源上都有顯著提升，陳盈駿也給予正面肯定，「這次球員保險，確實走在正確的道路上，後勤資源幫助也很大，協會跟我們在保險、出場費上都有很多溝通，確實是大家一起在進步。」

▲陳盈駿此次仍將扛起中華男籃後場大任。（圖／資料照）