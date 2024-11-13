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惡劣！菲律賓慘輸還打人　領航猿盧峻翔轟25分領軍東超2連勝

▲領航猿盧峻翔、伯朗。（圖／領航猿提供）

▲領航猿盧峻翔單場狂轟25分，領軍東超聯賽強勢2連勝。（圖／領航猿提供）

記者杜奕君／綜合報導

日前在EASL東亞超級聯賽首戰就贏球告捷的桃園璞園領航猿，13日晚間飛往菲律賓，挑戰PBA職籃勁旅生力啤酒人隊，領航猿此戰上半場團隊火力兇猛，共投進10記三分球帶動下，一度手握27分大幅領先，末節雙方一度爆發衝突，菲律賓慘輸還出手攻擊領航猿洋將伯朗，所幸最終領航猿在盧峻翔轟下25分，伯朗也有27分帶領下，101比85痛宰生力啤酒人，喜迎東超2連勝。

本季東超首戰就在客場以21分擊敗南韓KBL勁旅KT水原音速彈，拿下隊史東超首勝。

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此戰領航猿延續火燙手感，開賽就打出8比0猛烈攻勢，但首節末段生力啤酒人開始反撲，首節打完領航猿僅以25比20領先。

但第2節領航猿團隊攻勢再起，一波11比3攻勢，又將領先擴大來到36比23。隨後領航猿持續強悍防守，伯朗禁區重扣，隨後一哥盧峻翔又是強勢切入完成3分打，上半場終了前3分18秒，領航猿已經手握49比28大幅領先。

隨後伯朗又是三分冷箭開火，領航猿在上半場團隊投進10記三分彈情況下，已經以55比28大幅領先，半場打完領航猿也以57比33徹底壓制生力啤酒人。

布朗上半場三分球6投5中，砍下21分，69大魔王盧峻翔三分球也是8投4中拿下17分。

第3節生力啤酒人持續陷入超過20分大幅落後，領航猿持續由盧峻翔三分球上演飆分，生力啤酒人僅能靠著零星單打追分，此節尾聲領航猿葛拉漢又是弧頂三分命中，3節打完領航猿仍以83比56大幅領先。

末節領航猿持續大幅領先，但此戰外線手感火燙的洋將伯朗，卻和對手克魯茲(Jericho Cruz)在對位時爆發衝突，雙方球員衝向兩位當事者，場面一度相當混亂。

隨後裁判給予伯朗技術犯規，而出手攻擊伯朗的克魯茲則遭到奪權出場，最終領航猿就以16分之差贏得勝利。

此戰領航猿以伯朗的27分、9籃板最佳，本土一哥盧峻翔也拿下25分、5籃板，生力啤酒人則以洋將米勒攻下全場最高32分表現最佳。

▲領航猿盧峻翔、伯朗。（圖／領航猿提供）

▲伯朗手感火燙，此戰27分、9籃板打爆菲律賓職籃生力啤酒人。（圖／領航猿提供）

關鍵字： 盧峻翔領航猿伯朗東超EASL生力啤酒人PBA台籃

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