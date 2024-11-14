東超大衝突！遭菲國球員偷打　領航猿苦主伯朗自責：太情緒化

▲伯朗手感火戰27分、9籃板打爆生力啤酒人，賽後自責過於情緒化引爆衝突。（圖／領航猿提供）

記者杜奕君／綜合報導

桃園璞園領航猿13日在EASL東亞超級聯賽，客場挑戰PBA職籃勁旅生力啤酒人隊，領航猿101比85痛宰生力啤酒人，喜迎東超2連勝。不過兩隊末節爆發衝突大場面，遭菲國球員偷打的領航猿伯朗，賽後自責太過於情緒化，但也慶幸未有人因此受傷。球隊一哥盧峻翔賽後更是「全英文」受訪，展現苦練英文成果。

領航猿在東超聯賽強勢2連勝，此戰靠著伯朗砍下27分、盧峻翔25分帶動下，全場長時間領先超過20分，最終也以16分之差輕取對手。

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不過對於比賽末節雙方險些上演全武行狀況，遭到菲國球員克魯茲(Jericho Cruz)防守小動作偷打的領航猿洋將伯朗表示，「認為自己可能太情緒化了，當下認為有些動作可能是犯規，所以我才做出了反應，或許我的反應有些過度。不過很幸運，大家都能保持冷靜，沒有再有更多動作，最後也沒有人因此受傷。」

總教練卡米諾斯則認為，「我認為沒有人希望發生這樣的事情，裁判做得很好，他們透過回放審視並且做出判決。對於這樣的情況，相信雙方教練都不樂見，但不幸的是，這樣的事情有時候難免會發生。」

賽後盧峻翔特別以全英文接受轉播單位訪問，儘管今日繳出25分、5籃板、3助攻、2抄截的優異表現，他仍謙虛表示，雖相較第一場東超賽事，在第二場收穫更多新的經驗，但認為自己仍可以做得更好，不過他也十分享受今日的勝利。

▲盧峻翔賽後秀全程英文訪問。（圖／領航猿提供）